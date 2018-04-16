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СБУ: Савченко и Рубан отказываются давать показания

Владимир Рубан и Надежда Савченко
15:57 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: Следствие проводит ряд экспертиз по делу "Савченко-Рубана", фигуранты дела пока отказываются от дачи показаний.

Главное следственное управление Службы безопасности Украины в рамках расследования дела "Савченко-Рубана" назначило и проводит 13 экспертных исследований оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, видео- и аудиоматериалов, выступлений и публичных призывов, в том числе, комиссионную судебно-психологическую экспертизу по проверке правдивости показаний народного депутата Надежды Савченко.

"Проведены допросы свидетелей, которые сообщили важные фактические данные об обстоятельствах, являющихся предметом исследования в данном производстве. Осуществляется обзор и анализ документов и предметов, изъятых по месту жительства и работы Рубана и Савченко, проверяется причастность к инкриминируемым им преступлениям других лиц", - сообщает в понедельник пресс-центр СБУ.

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При этом в СБУ указали, что фигуранты дела, пользуясь своими процессуальными правами, отказываются от дачи показаний следствию.

"Органами предварительного расследования и прокуратуры с учетом сложности уголовного производства, объема и специфики процессуальных действий в нем, а также поведения участников уголовного судопроизводства, планируется окончание предварительного расследования в разумные сжатые сроки", - подчеркнули в СБУ.

Как сообщалось, руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан был задержан 8 марта на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия. Он вез оружие с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.

Украинские правоохранители подозревают В.Рубана в подготовке вооруженных нападений на высших должностных лиц государства, в подготовке террористического акта с применением оружия и совершением взрывов, которые могли представлять опасность для жизни и здоровья людей.

По версии следствия, В.Рубан планировал "с использованием минометов, гранатометов стрелкового оружия и взрывных устройств осуществить вооруженное нападение на жилье государственных деятелей, политических лидеров, в частности: Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других с целью их убийства".

9 марта Шевченковский районный суд Киева арестовал В.Рубана сроком на два месяца до 6 мая. 20 марта Апелляционный суд Киева оставил это решение в силе.

12 марта на допрос в СБУ в связи с задержанием В.Рубана была вызвана Н.Савченко.

15 марта от народного депутата из фракции "Народный фронт" Антона Геращенко стало известно, что Н.Савченко подозревается в подготовке государственного переворота.

22 марта Верховная Рада поддержала представления генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Н.Савченко. Она подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

23 марта Шевченковский районный суд Киева принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Н.Савченко до 20 мая. В тот же день Н.Савченко объявила голодовку.

29 марта Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить жалобу адвокатов Н.Савченко на решение Шевченковского райсуда столицы об избрании такой меры пресечения.

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Новости Украины, Владимир Рубан, Надежда Савченко, СБУ.
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