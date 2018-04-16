Бывшему руководителю "Укргазбанка" сообщили о подозрении

Генпрокуратура сообщила о подозрении одному из бывших руководителей акционерного банка "Укргазбанк" за выведение государственных средств на счета подконтрольного предприятия.

Об этом информирует в понедельник пресс-служба ГПУ.

"В ходе досудебного расследования установлено, что в 2008-2010 годах бывший заместитель председателя правления АБ "Укргазбанк" по предварительному сговору с действующим на тот момент руководителем одной из дирекций АБ «Укргазбанк» организовал схему по выведению государственных средств на счета предварительно созданного подконтрольного фиктивного предприятия путем предоставления ему кредита на сумму 100 млн грн и с целью дальнейшего завладения указанными средствами", - сообщили в ГПУ.

Следователи Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ведомства сообщили бывшему руководителю банка о подозрении 13 апреля текущего года.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и принимаются необходимые меры по установлению всех участников указанной преступной схемы по расхищению государственных средств банка.

Досудебное расследование продолжается.