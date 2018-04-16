Ляшко похвастался обручальным кольцом на пальце

Народный депутат, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко во время брифинга в Верховной Раде похвастался перед журналистами обручальным кольцом на своем безымянном пальце.

Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Facebook. Также Ляшко заявил о том, что собирается сыграть свадьбу со своей гражданской женой Роситой Сайранен 2-го июня. "Кстати, кольцо видите? Готовимся к свадьбе. 2-го июня.

Впервые за 20 лет одел кольцо", - сказал жених.

Напомним, ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что в ближайшее время собирается расписаться со своей гражданской Женой Роситой Сайранен.