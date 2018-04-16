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Ляшко похвастался обручальным кольцом на пальце

Олег Ляшко
19:31 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Радикал Олег Ляшко собирается сыграть свадьбу со своей гражданской женой Роситой Сайранен 2-го июня.

Народный депутат, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко во время брифинга в Верховной Раде похвастался перед журналистами обручальным кольцом на своем безымянном пальце.

Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Facebook. Также Ляшко заявил о том, что собирается сыграть свадьбу со своей гражданской женой Роситой Сайранен 2-го июня. "Кстати, кольцо видите? Готовимся к свадьбе. 2-го июня.

Впервые за 20 лет одел кольцо", - сказал жених.

Напомним, ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что в ближайшее время собирается расписаться со своей гражданской Женой Роситой Сайранен.

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Новости Украины, Олег Ляшко, Радикальная партия, Росита Сайранен.
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