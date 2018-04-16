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Минюст инициирует персональную ответственность за незаконные обыски

Обыски
19:59 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Министр юстиции анонсировал изменения в закон "Маски-шоу стоп" по привлечению правоохранителей к имущественной ответственности за давление на бизнес.

Министерство юстиции Украины предлагает ввести персональную имущественную ответственность конкретных правоохранителей за проведение незаконных обысков, изъятие документов и техники у предпринимателей.

Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко во время встречи с представителями Европейской бизнес ассоциации.

"Есть такая инициатива, я думаю, что в ближайшие недели будет представлен... проект закона, где мы пропишем четкую ответственность конкретных персоналий", - отметил Петренко.

По его убеждению, "пока не будет персональной, в том числе и в первую очередь, имущественной ответственности конкретного правоохранителя, конкретного руководителя того или иного подразделения, следователя за нанесенные ущерб и вред непосредственно предприятию, до конца полноценно эти новации (закона о противодействии давлению на бизнес - ред.) работать не будут".

"Мы когда принимали первый пакет законов "маски-шоу стоп", тогда была дискуссия о том, чтобы ввести персональную имущественную ответственность конкретных правоохранителей, которые приходят на незаконный обыск, которые приходят на незаконное изъятие документов, изымают технику предприятия и фактически блокируют работу этого предприятия, которые повторно возбуждают уголовные дела, потому что за этими действиями есть конкретные фамилии. Мы как правительство и как государство должны дать инструмент реагирования на такого рода вещи. Такой инструмент, который отнимет желание у такого рода правоохранителей заниматься такого рода злоупотреблениями", - заявил Петренко.

Еще один вопрос, на который обратил внимание министр в рамках действующего закона "маски-шоу стоп" - "творческий" подход некоторых правоохранителей к толкованию законодательных инициатив, особенно в части возбуждения уголовных дел по тем же обстоятельствам.

В частности, как напомнил Петренко, в законе прописано, что нельзя повторно возбудить уголовное производство по тому же факту, если данное уголовное производство было закрыто другим правоохранительным органом.

"Мы дадим возможность обжалования бездействия по закрытию такого дела в судебном порядке, и пропишем, чтобы суд принял окончательное решение. Условно говоря, если возбуждено повторное уголовное производство, предприниматель обращается в следственный орган с заявлением о закрытии этого производства в связи с тем, что аналогичное производство уже было закрыто другим следственным органом, и если следственный орган в течение, условно говоря, 10 дней не принимает решение о закрытии производства, у предпринимателя появляется право обратиться в суд, который должен в течение 15 дней принять конечное постановление о закрытии производства, которое не будет оспариваться", - сообщил министр.

Сейчас, отметил он, правоохранительные органы отказываются добровольно закрывать такие дела.

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Новости Украины, "Маски-шоу стоп", Минюст, Обыски, Павел Петренко.
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