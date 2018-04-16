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Могерини: Украина остается центром вызывающего поведения РФ

Федерика Могерини
21:42 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: Любые изменения отношений между ЕС и РФ зависят от полного выполнения Минских соглашений.

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявляет, что только полное выполнение Минских соглашений является ключевым элементом для того, чтобы в отношениях ЕС и России произошли изменения.

Об этом она сказала в понедельник в Люксембурге после завершения заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел. Могерини рассказала, что на заседании министры дали совместную оценку вызовов, существующих в отношениях между ЕС и Россией.

"Мы видели вызывающее поведение России во многих сферах. Центром этого вызова, конечно, остается ситуация в Украине с нелегальной аннексией Крымского полуострова и дестабилизацией Востока Украины, которая продолжается до сих пор", - констатировала высокий представитель. Другими сферами "вызовов вызывающего поведения России" она назвала Сирию, дезинформацию, внутреннее вмешательство, угрозы кибердеятельности, уменьшение в самой России "пространства для независимых политических голосов, гражданского общества, уменьшение уважения к правам человека и верховенства права".

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"В нашем обсуждении сегодня с государствами-членами мы подтвердили четко, что пять принципов, которые мы определили два года назад по отношению к России, остаются действительными. Мы также посмотрели, что мы можем сделать больше по всем этим пяти принципам. Первый из них, полное выполнение Минских договоренностей остается ключевым элементом для каких-либо значительных изменений в отношениях ЕС с Россией", - заявила Могерини.

Она отметила, что ЕС продолжит поддерживать работу Нормандского формата, и ЕС, как таковой, может помочь больше, в частности Германии и Франции, в работе по полному выполнению Минских договоренностей, особенно, "на политическом уровне, но и также с конкретными шагами в гуманитарной сфере, в сфере разминирования, в подготовке реконструкции Донбасса, и поддерживать надежную координацию также в рамках ООН ".

"Во-вторых, мы будем продолжать усиливать наши отношения с нашими восточными партнерами и другими соседями, особенно после очень успешного саммита Восточного партнерства, который у нас был", - продолжила высокий представитель.

Другими принципами она назвала поддержку политики прозрачности России в вопросе сотрудничества с восточными партнерами и продолжение сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

"Наша дружба и партнерство с восточными партнерами никогда не направлены против кого-либо, но всегда направлены на сотрудничество", - подчеркнула Могерини, добавив, что в ЕС "никогда не думали о сферах интересов".

Кроме того, министры обсудили вопросы усиления устойчивости в ЕС в свете атаки в Солсбери. Как известно, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс не исключает, что действия санкции в отношении России, связанные с выполнением Минских договоренностей, могут быть продлены на год вместо шести месяцев.

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Все по теме:

Новости Украины, ЕС, Минские соглашения, РФ, Федерика Могерини.
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