Порошенко поздравил Джукановича с победой на выборах президента Черногории

Президент Украины Петр Порошенко поздравил с победой в первом туре на президентских выборах лидера Демократической партии социалистов Черногории Мило Джукановича, ранее занимавшего посты премьер-министра и президента страны.

"Искренне поздравляю Мило Джукановича с избранием президентом Черногории. Убедительная победа в I туре подтвердила неизменность европейского выбора и евроатлантической солидарности черногорского общества. Украина рассчитывает на дальнейшее развитие партнерских отношений с Черногорией", - написал П.Порошенко в своем аккаунте в Твиттер в понедельник вечером.

Щиро вітаю Міла Джукановича з обранням Президентом Чорногорії. Переконлива перемога у I турі підтвердила незмінність європейського вибору та євроатлантичної солідарності чорногорського суспільства. Україна розраховує на подальший розвиток партнерських відносин з Чорногорією pic.twitter.com/VD3wQqa0ut — Петро Порошенко (@poroshenko) 16 апреля 2018 г.

Как сообщалось, президентские выборы прошли в Черногории 15 апреля, это третьи выборы президента в истории независимой Черногории. Согласно данным избиркома, по итогам подсчета 98,76% голосов, М.Джуканович получает 53,96% голосов, в то время как его основной конкурент Младен Боянич, кандидат от коалиции "Демократический фронт", набирает 33,38% голосов.

В воскресенье М.Джуканович заявил, что рассматривает результаты выборов "в первую очередь как подтверждение твердого намерения Черногории продолжить идти по европейскому пути", передает агентство Ассошиэйтед Пресс.