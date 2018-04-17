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Порошенко поздравил Джукановича с победой на выборах президента Черногории

Петр Порошенко
00:02 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Президентские выборы прошли в Черногории 15 апреля, это третьи выборы президента в истории независимой Черногории.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил с победой в первом туре на президентских выборах лидера Демократической партии социалистов Черногории Мило Джукановича, ранее занимавшего посты премьер-министра и президента страны.

"Искренне поздравляю Мило Джукановича с избранием президентом Черногории. Убедительная победа в I туре подтвердила неизменность европейского выбора и евроатлантической солидарности черногорского общества. Украина рассчитывает на дальнейшее развитие партнерских отношений с Черногорией", - написал П.Порошенко в своем аккаунте в Твиттер в понедельник вечером.

 

Как сообщалось, президентские выборы прошли в Черногории 15 апреля, это третьи выборы президента в истории независимой Черногории. Согласно данным избиркома, по итогам подсчета 98,76% голосов, М.Джуканович получает 53,96% голосов, в то время как его основной конкурент Младен Боянич, кандидат от коалиции "Демократический фронт", набирает 33,38% голосов.

В воскресенье М.Джуканович заявил, что рассматривает результаты выборов "в первую очередь как подтверждение твердого намерения Черногории продолжить идти по европейскому пути", передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

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Новости Украины, Мило Джуканович, Петр Порошенко, Президентские выборы в Черногории, Украина - Черногория.
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