Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 17.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Мэй и Макрон столкнулись с критикой от парламентов их стран за удары по Сирии
Мэй и Макрон столкнулись с критикой от парламентов их стран за удары по Сирии
Новости: Могерини: Украина остается центром вызывающего поведения РФ
Могерини: Украина остается центром вызывающего поведения РФ
Новости: International Champions Cup: объявлен список участников
International Champions Cup: объявлен список участников
Новости: SpaceX попытается спасти вторую ступень ракеты
SpaceX попытается спасти вторую ступень ракеты
X

Гройсман: Я не боюсь потерять свою должность и я не могу потерять свою честь

Владимир Гройсман
01:02 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Владимир Гройсман заявил, что он не боится отставки, а оказывать давление на него бесполезно.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что готов отчитаться за работу Кабинета министров в любое время, а давить на него разговорами о возможной отставке ни у кого не получится.

"Если кто-то хочет использовать отчет правительства, который мы подали 15 февраля, против нас, то он не должен прятаться за маской какого-то там комбинатора, а выйти и сказать, что я, такой-то, считаю, что вы должны поднять вопрос об отставке правительства, если такой у кого-то есть. Пожалуйста, я готов сегодня ответить и на это", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.

В.Гройсман отметил, что депутаты из "Народного фронта" заявили и депутаты из "Блока Петра Порошенко" говорят, что такой позиции об отставке правительства у них сегодня нет.

"Если у кого-то есть, то выходите и заявляйте, - я готов буду дать ответ. И пусть меня все услышат: если кто-то считает, что такими методами на меня можно давить, то такие люди сильно ошибаются. Я не боюсь потерять свою должность. Я никогда не могу потерять свою честь", - заявил премьер.

В.Гройсман считает, что отчет правительства в парламенте является техническим вопросом, и был отложен из-за отсутствия депутатов ряда комитетов. "И это не имеет значения, потому что я готов отчитываться всегда. Каждый квартал я в прямом эфире отчитываюсь перед украинском обществом, встречаюсь с экспертами, которые задают вопросы и дают свои советы. Я каждую неделю нахожусь в парламенте и отвечаю на вопросы депутатов", - подчеркнул он.

Как сообщалось, первый заместитель главы фракции БПП Игорь Кононенко 14 апреля заявил, что отчет правительства в парламенте запланирован на ближайшей неделе. 

16 апреля пресс-служба Верховной Рады сообщила, что отчет о ходе и результатах выполнения Программы деятельности Кабинета министров Украины в 2017 году будет рассмотрен на заседании комитета парламента по вопросам экономической политики 20 июня.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Верховная Рада, Владимир Гройсман, Кабмин, Отчет правительства.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

СБУ: Савченко и Рубан отказываются давать показания Договор о дружбе с РФ: почему нельзя разрывать Комитет Рады отложил рассмотрение отчета Кабмина на лето

Последние новости

Наставник "Шальке" - о Коноплянке: Он предпочтет банан вместо пудинга Илон Маск рассказал, как компания пострадала из-за роботов "Укрвакцину" проверят после скандала с растратой 1,5 миллиона
Сегодня читают
01 МИД о событиях в Сирии: Киев готовится к худшему сценарию на Донбассе
02 Ученые нашли захоронения перуанцев с "дополнительными" конечностями
03 Леоненко - об игре Гармаша в матче против "Шахтера"
04 "Фенербахче" выставил на продажу экс-лидера "Днепра"
05 Эксперты назвали главную пользу сыра
Новости сегодня
00:56 Умора просто: курьезные поделки, которые вызывают дикий смех
00:42 По решению МИД европейских стран, Евросоюз не усилил давление на Россию
00:15 Трамп считает, что падение рубля это "игра" России
00:02 Порошенко поздравил Джукановича с победой на выборах президента Черногории
23:51 "Ялтинский форум" оккупантов: прокуратура АРК призвала МИД принять меры
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Савченко возобновила голодовку
Савченко возобновила голодовку
Новости: Массовые протесты в Ереване: есть первые пострадавшие
Массовые протесты в Ереване: есть первые пострадавшие
Новости: МИД о событиях в Сирии: Киев готовится к худшему сценарию на Донбассе
МИД о событиях в Сирии: Киев готовится к худшему сценарию на Донбассе
Новости: Ученые нашли захоронения перуанцев с "дополнительными" конечностями
Ученые нашли захоронения перуанцев с "дополнительными" конечностями
Добавить комментарий
0