Италия поможет Украине "разминировать" Донбасс

Италия в рамках своего председательства в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе готова активизировать усилия по гуманитарному разминированию на востоке Украины, сообщает Европейская правда

Об этом по итогам переговоров с послом Италии в Украине Давиде Ла Чечилия сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"Посол сообщил, что Италия в рамках своего председательства (в ОБСЕ, - ред.) уделяет особое внимание гуманитарным вопросам, теме защиты гражданского населения, и готова активизировать сотрудничество в сфере гражданского разминирования", - написала Геращенко.

По словам вице-спикера ВР, стороны обсудили политику безопасности, экологическую и гуманитарную ситуацию на Донбассе и в Крыму, работу минских групп и миссии ОБСЕ, проблему препятствий работе наблюдателей.

Также обсуждались двусторонние украинско-итальянские отношения и активизация межпарламентского диалога, добавила нардеп.

Напомним, Италия будет председательствовать в ОБСЕ в течение 2018 года. В рамках этого процесса Давиде Ла Чечилия пообещал полную политическую поддержку усилиям, направленным на разрешение кризиса на востоке Украины.