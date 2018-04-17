Повестка Рады: Вопросы ядерной безопасности и накопительная пенсионная система

Верховная Рада во вторник, 17 апреля, планирует среди прочего рассмотреть ряд законопроектов, которыми предусматривается внесение изменений в некоторые законы по безопасности использования ядерной энергии, а также законопроект, связанный с соцзащитой граждан, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС.

Об этом говорится в повестке дня Рады, опубликованной на сайте парламента.

Первым вопросом пленарного вторника запланировано рассмотрение законопроекта №6230 "О внесении изменений в Закон Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы"(о еденежной компенсации на бесплатное питание детей)". Его принятие позволит установить ежемесячную денежную помощь на питание учащихся средних общеобразовательных школ, профессионально-технических учебных заведений, студентов колледжей и техникумов (училищ), расположенных на территориях радиоактивного загрязнения, а также детей, ставших инвалидами вследствие Чернобыльской катастрофы.

Далее Рада собирается перейти к вопросам ядерной политики и безопасности. В этом блоке в первом чтении запланировано рассмотрение шести тематических законопроектов.

В частности, правительственный проект №7471 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о безопасности использования ядерной энергии" направлен на возобновление контроля в сфере использования ядерной энергии путем пересмотра норм о порядке выдачи, переоформления и аннулирования лицензий на осуществление хозяйственной деятельности, а также проведения контроля за соблюдением лицензиатами требований лицензионных условий в этой сфере.

После этого парламентарии планируют включить в повестку дня законопроекты №8175 "О внесении изменения в раздел VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины", №8225 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию управления объектами государственной собственности", а также президентского законопроекта №8197 "О внесении изменения в статью 3 Закона Украины "Об особенностях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности в связи с подготовкой и проведением футбольных матчей" по выполнению конвенции Совета Европы о комплексном подходе к вопросам безопасности, охраны и обслуживания во время футбольных матчей и других спортивных мероприятий.

Следующим блоком в повестке дня предусмотрено рассмотрение вопросов экологической политики. Прежде всего, в первом чтении запланировано одобрение правительственного законопроекта №6624 "О внесении изменений в Общегосударственную программу снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему". Реализация указанного закона рассчитана до 2020 года, а бюджетное финансирование при этом предполагается в сумме 4 млрд 36,36 млн грн. Вместе с тем, в этом блоке вопросов парламент рассмотрит проект №7229 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления дополнительных гарантий сохранения лесов", инициированного группой народных депутатов во главе с представителем Президента в ВР, народным депутатом Ириной Луценко.

Кроме того, депутаты намерены принять постановление №6586 "Об утверждении председателя и состава Национальной комиссии по радиационной защите населения Украины". В состав этой комиссии предлагается включить 33 народных депутата, а председателем избрать председателя подкомитета по вопросам государственного мониторинга окружающей природной среды Комитета ВР по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы Ивана Рыбака.

На первое чтение вынесен правительственный законопроект №6350 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления отпуска усыновителям при усыновлении ребенка-сироты, ребенка, лишенного родительского попечения", согласно которому одному из усыновителей предлагается предоставить право на одноразовый оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней. При усыновлении двух и более детей он составит 70 дней.

Также Рада рассмотрит законопроекты №6534, 6534-1 и 6534-д "О внесении изменений в статью 133 Налогового кодекса Украины (по обеспечению внесения пенсионных фондов в Реестр неприбыльных учреждений и организаций)".

Во вторник парламентарии также намерены рассмотреть в первом чтении законопроект № 8114 "О внесении изменения в Закон Украины "О государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов". Цель законопроекта - противодействие вражеской пропаганде благодаря повышению уровня доступности жителей подконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей в отечественных периодических печатных изданиях. Для этого на Донбассе планируется установить минимальную оплату за предоставление услуг по приему и доставке прессы по подписке.

В конце заседания народные депутаты планируют принять постановление №8113 "Об изменениях в административно-территориальном устройстве Луганской области, изменении и установлении границ Сватовского и Троицкого районов Луганской области".