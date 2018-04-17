Главный военный прокурор Украины подал в суд на начальника Генштаба

Главный военный прокурор Анатолий Матиос подал в суд на начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко из-за запрета Генштаба военным прокурорам посещать места дислокации военных частей без письменного разрешения.

Об этом Матиос рассказал в интервью "112 Украина".

"Я подал иск в суд, который и должен выяснить, правомерны действия Генштаба или неправомерны", - сказал он.

Высокопоставленный чиновник добавил, что в качестве ответчика в иске выступает Муженко и юридическое управление Генштаба ВСУ.

По словам Матиоса, в 2017 году благодаря работе военных прокуроров в военных частях удалось привлечь к уголовной ответственности в виде гауптвахты 630 человек, а к административной ответственности - 1300 военнослужащих.