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Главный военный прокурор Украины подал в суд на начальника Генштаба

Анатолий Матиос
11:25 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что прокуратура подала в суд на начальника Генштаба Виктора Муженко.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос подал в суд на начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко из-за запрета Генштаба военным прокурорам посещать места дислокации военных частей без письменного разрешения.

Об этом Матиос рассказал в интервью "112 Украина".

"Я подал иск в суд, который и должен выяснить, правомерны действия Генштаба или неправомерны", - сказал он.

Высокопоставленный чиновник добавил, что в качестве ответчика в иске выступает Муженко и юридическое управление Генштаба ВСУ.

По словам Матиоса, в 2017 году благодаря работе военных прокуроров в военных частях удалось привлечь к уголовной ответственности в виде гауптвахты 630 человек, а к административной ответственности - 1300 военнослужащих.

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Новости Украины, Анатолий Матиос, Виктор Муженко, Военная прокуратура, Генштаб.
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