Главный военный прокурор Украины подал в суд на начальника Генштаба
Новости Украины: Главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что прокуратура подала в суд на начальника Генштаба Виктора Муженко.
Главный военный прокурор Анатолий Матиос подал в суд на начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко из-за запрета Генштаба военным прокурорам посещать места дислокации военных частей без письменного разрешения.
Об этом Матиос рассказал в интервью "112 Украина".
"Я подал иск в суд, который и должен выяснить, правомерны действия Генштаба или неправомерны", - сказал он.
Высокопоставленный чиновник добавил, что в качестве ответчика в иске выступает Муженко и юридическое управление Генштаба ВСУ.
По словам Матиоса, в 2017 году благодаря работе военных прокуроров в военных частях удалось привлечь к уголовной ответственности в виде гауптвахты 630 человек, а к административной ответственности - 1300 военнослужащих.