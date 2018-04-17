Украина и Молдова завершают демаркацию границы

Процесс демаркации украинско-молдавской границы находится практически на завершающей стадии, утверждает посол Молдовы в Украине Руслан Болбочан.

"Мы подтверждаем готовность и в дальнейшем двигаться по пути укрепления безопасности на центрально-приднестровском участке государственной границы. Хочу выразить благодарность украинской стороне за подход в процессе демаркации госграницы. На сегодня мы практически находимся на итоговой стадии завершения этого процесса", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.

При этом дипломат особо отметил высокий уровень политического диалога между двумя странами и важность подписания президентом Украины Петром Порошенко закона "О ратификации соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Молдова о совместном контроле лиц, транспортных средств, товаров и предметов в совместных пунктах пропуска через украинско-молдавскую государственную границу".

Как сообщалось, Верховная Рада ратифицировала соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Молдовы о совместном пограничном контроле 234 голосами 1 марта 2018 года. Соглашение было заключено 6 октября 2017 года в Кишиневе. После вступления документа в силу прекращает действовать соглашение между правительствами Украины и Молдовы об организации совместного контроля в пунктах пропуска через украинско-молдавскую государственную границу от марта 1997 года. 12 апреля в ходе встречи с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом П.Порошенко подписал этот закон.