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Украина готова предоставить коридор для вывода войск РФ из Приднестровья

Приднестровье
13:20 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: Украина готова предоставить коридор для вывода российских войск из непризнанной Приднестровской Молдавской республики, как только РФ начнет этот процесс.

Специальный представитель Украины по приднестровскому урегулированию Виктор Крыжановский подчеркнул, что у России пока нет готовности выводить свои войска, "и они будут цепляться за всё и искать новые элементы".

"Наша позиция неизменна - территорию мы предоставим, мы обеспечим беспрепятственный и безопасный вывод российских войск и боеприпасов с территории Приднестровья, как только Россия начнет это делать. Или, по крайней мере - выразит готовность", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.

"Буквально вчера российский вице-премьер Рогозин написал, что они не будут этого делать, потому что это может дестабилизировать ситуацию. В Думе (Госдуме РФ – ред.) политики говорят, что ситуация в Украине нестабильная и как можно вывозить боеприпасы через такую территорию. Эти все рассказы для нервнобольных", - отметил спецпредставитель Украины по приднестровскому урегулированию.

В свою очередь посол Молдовы в Украине Руслан Болбочан подчеркнул, что официальный Кишинёв настаивает на выводе российских войск в соответствии с ранее взятыми Россией международными обязательствами.

"У нас вызывает озабоченность проведение военных учений на территории Приднестровья, мы об этом говорим на разных международных площадках. По некоторым данным, в прошлом году было около 300 таких учений. Это нас настораживает", - отметил молдавский дипломат.

Как сообщалось, 12 апреля премьер-министр Молдовы Павел Филип заявил о намерении договориться с Киевом о выводе российских войск из Приднестровья через коридор на территории Украины.

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Новости Украины, Виктор Крыжановский, Вывод войск РФ, МИД, Приднестровье, Россия.
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1 Комментарий
  • Павел 17.04.2018 13:30

    Почему они должны выходить через Украину? Никаких коридоров! Как вошли так пусть и выходят! Похоже на провокацию!

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