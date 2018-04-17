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В Берлине обсуждали размещение миротворцев на Донбассе

Миротворцы ООН
14:37 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Главы МИД Германии и Канады провели переговоры в Берлине, в ходе которых затронули тему миротворцев на Донбассе.

Главы МИД Германии Хайко Маас и Канады Христя Фриланд в ходе переговоров во вторник в Берлине обсудили ситуацию на Донбассе и возможность размещения там миссии "голубых касок".

Об этом Маас и Фриланд рассказали на пресс-конференции после переговоров, сообщает корреспондент.

"Мы провели очень глубокий разговор об Украине и продолжим его в Торонто", - сообщила Фриланд, имея в виду предстоящую министерскую встречу G7 в Торонто.

И Канада, и Германия, по ее словам, едины во мнении, что вторжение в Украину, аннексия Крыма и продолжающая агрессия на Донбассе – очень серьезное со времен завершения Второй мировой войны нарушение международного права, когда границы суверенного государства были изменены насильственным образом. "Для нас очень важно говорить четко, что это неприемлемо", - подчеркнула Фриланд.

Она упомянула о том, что Канада очень серьезно относится к аспектам политики в отношении украинского кризиса, учитывая тот факт, что страна добровольно отказалась от обладания ядерным арсеналом в 1994 в обмен на гарантии Будапештского меморандума. "Нельзя об этом забывать", - призвала глава МИД Канады.

Фриланд проинформировала, что они с Маасом обсудили возможность размещения миротворческих сил ООН в Украине. Канада также обсуждает это с европейскими партнерами, американскими партнерами, и непосредственно с украинцами, сказала Фриланд, напомнив, что несколько недель назад в Киеве провела переговоры с Президентом Петром Порошенко и своим украинским коллегой Павлом Климкиным. Глава канадского дипломатического ведомства ожидает "очень хорошего разговора" на эту тему в ближайшие дни.

"Международный порядок стоит перед угрозами, как никогда ранее", - констатировала Фриланд, заверив, что ее страна готова встречать эти вызовы вместе с партнерами, в том числе с Германией, отношения с которой она охарактеризовала как лучшие, чем когда-либо.

Маас со своей стороны также подтвердил, что в ходе встречи в Торонто речь пойдет об Украине. Он напомнил, что Германия серьезно задействована в процессе.

"Нам нужны шаги по установлению перемирия и в выполнении Минских соглашений; и мирная миссия ООН могла бы сыграть важную роль", - сказал Маас.

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Новости Украины, Германия, глава МИД Германии, Донбасс, Канада, Миротворцы ООН, Украина, Хайко Маас, Христя Фриланд.
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