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Порошенко собирает лидеров фракций Рады

Здание Администрации Президента Украины
14:43 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Президент Петр Порошенко собирает председателей депутатских фракций в Администрации президент.

Президент Украины Петр Порошенко пригласил к себе руководителей фракций Верховной Рады, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в администрации президента.

"Да, действительно, на 14.30 приглашаются руководители фракций", - сказал собеседник агентства во вторник днем.

Он добавил, что по итогам встречи ожидается заявление П.Порошенко.

При этом собеседник не уточнил, какой вопрос будет обсуждать глава государства и лидеры парламентских фракций.

В свою очередь, глава парламентской фракции Радикальной партии Олег Ляшко подтвердил информацию о встрече П.Порошенко с лидерами фракций.

"Да, в 14.30 (встреча – ред.). Мне позвонили из приемной президента… приглашают на встречу. Я интересовался темой встречи – не известно", - сказал О.Ляшко журналистам в кулуарах парламента.

"Коллега Герасимов (глава фракции БПП Артур Герасимов – ред.) сказал, что (тема - ред.) объединяющая", - добавил политик.

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Новости Украины, Артур Герасимов, Верховная Рада, Депутаты, Коалиция, Петр Порошенко.
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