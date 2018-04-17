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Единая поместная церковь: Порошенко решил обратиться к Вселенскому патриарху

Петр Порошенко и Вселенський Патриарх Варфоломей, 9.04.2018
15:41 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Порошенко решил обратиться к Вселенскому патриарху издать томос о единой поместной Православной церкви в Украине, просит Раду поддержать его.

Президент Украины Петр Порошенко намерен обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать томос относительно единой поместной Православной церкви в Украине и призывает Верховную Раду оперативно поддержать его.

"Я, как президент, принял решение обратиться к Вселенскому патриарху, к его святейшеству (Варфоломею – ред.) с просьбой о предоставлении томоса Украинской независимой, точнее, поместной автокефальной церкви", - заявил П.Порошенко во вторник в ходе встречи с лидерами фракций Верховной Рады.

Глава государства также призвал Верховную Раду в кратчайшие сроки поддержать его инициативу.

"Просил бы вас, уважаемые коллеги, потому что есть вещи, которые точно всех нас объединяют, чтобы и парламент (потому что и президент является представителем украинского народа, и парламент является представителем украинского народа), чтобы парламент поддержал это обращение и сделал это как можно быстрее", - добавил президент.

По его словам, если будет соответствующее решение Верховной Рады, обращение президента и обращение церковных иерархов, этот призыв будет передан Вселенскому патриарху.

"Для того, чтобы это было в ближайшее время на Соборе в Синоде рассмотрено, и принято соответствующее решение. Надеемся, что это решение может быть принято до (празднования - ред.) 1030-летия крещения Украины-Руси", - выразил надежду П.Порошенко.

При этом глава государства отметил важность подчеркнуть церковное единство и единство народа в этом решении.

Как сообщалось, 16 июня 2016 года Верховная Рада приняла обращение к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать томос относительно автокефалии Православной церкви в Украине.

В своем обращении Верховная Рада призывает Варфоломея признать недействительным акт 1686 года, согласно которому "в нарушение канонов" Киевская метрополия была присоединена к Московскому патриархату.

"Украинский парламент призывает Вселенского патриарха принять активное участие в преодолении последствий церковного разделения путем созыва под эгидой Вселенского патриархата Всеукраинского объединительного собора, который решил бы все спорные вопросы и объединил украинское православие", - говорится в обращении.

"На сегодняшний день Украина как никогда близка к появлению в Украине собственной автокефальной поместной церкви", - заявил П.Порошенко в ходе встречи с председателями парламентских фракций относительно обращения к Вселенскому Патриарху во вторник в Киеве.

Празднование 1030-летия крещения Киевской Руси – Украины будет отмечаться в 2018 году. День крещения Киевской Руси – Украины традиционно отмечается 27-28 июля.

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Новости Украины, Вселенський Патриарх Варфоломей, Единая поместная церковь, Петр Порошенко.
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