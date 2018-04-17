Гройсман заявил, что не достиг всех целей в реформах

Правительству пока не удалось осуществить все запланированные меры, которые значительно улучшили бы уровень жизни граждан Украины.

Об этом Премьер-министр Владимир Гройсман сказал на общественно-политическом форуме Реанимационного пакета реформ "Реформы под прицелом: диалог общественности и правительства", сообщает корреспондент.

"Вопрос в том, как меняется качество жизни украинцев. Я могу сказать, что то, что хотел изменить, на данный момент я этой цели не достиг. Но надо идти этим путем, чтобы достичь, потому что речь идет о совершенно новых стандартах жизни украинских граждан", - сказал Гройсман.

В то же время он отметил, что не хочет стать одним из многих премьер-министров, которые были в определенный период времени. "Хочу, чтобы, когда я уйду с этой должности, остались конкретные дела, которые в лучшую сторону изменили жизнь украинцев", - подчеркнул он.

Гройсман отметил, что правительство открыто к сотрудничеству со всеми. Речь идет о политических силах и об общественности. "Приоритет номер один — экономический рост, а для этого нужны инвестиции, верховенство права и многое другое. В этих направлениях мы стараемся структурировать наши действия и точно знаем, что надо много сделать, чтобы этого достичь", - сказал Гройсман.

Премьер-министр подчеркнул, что сейчас Украина имеет немало вызовов, которые надо преодолевать, но он верит, что все запланированное удастся.