Савченко прошла полиграф: выводы экспертов через два дня

Процедура проведения судебно-психологической экспертизы с использованием полиграфа внефракционного народного депутата Украины Надежды Савченко завершена и через два дня эксперты должны определиться с предварительными выводами и с тем, необходимо ли им еще продолжать экспертизу, сообщил ее адвокат Олег Соловей.

"В настоящее время процедура прохождения Надеждой Савченко полиграфа окончена. Эксперты пока не дали окончательного заключения по этому вопросу, и окончательно экспертизу, если можно так сказать, не закрыли. В течение двух дней эксперты пообещали сообщить нам их заключение", - сказал О.Соловей журналистам во вторник возле управления СБУ в Киеве и Киевской области, где Н.Савченко проходила экспертизу на полиграфе.

Адвокат пояснил, что эксперты пока взяли паузу на два дня и либо посчитают, что им больше нет необходимости задавать вопросы Н.Савченко и продолжать экспертизу, или эта процедура еще может быть продолжена.

Он указал, что вопросы, подготовленные защитой Н.Савченко в ходе экспертизы на полиграфе, ей не задавались, и причины этого не объясняли. При этом адвокат сказал, что пока нечего обжаловать, потому что нет никаких заключений от экспертов. "Я и Надежда Викторовна заявили о своем негодовании по этому поводу. Эксперты сказали, что если процедура закончится, то они обязательно эти вопросы зададут. На сегодняшний день они даже не использовали те вопросы, которые были подготовлены обвинением", - сказал О.Соловей.

Он отметил, что процедура, которую проводили эксперты Киевского Научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ), была достаточно тщательной. Она длилась несколько часов, но с перерывами. "Надежда Викторовна могла покурить, выпить воды, походить", - указал адвокат.

Защитник подчеркнул, что он все время присутствовал при данной процедуре, за исключением того времени с утра, когда был вынужден добираться в столичное управление СБУ от КНИИСЭ, поскольку изначально было объявлено, что полиграф Н.Савченко будет проходить в этом институте.

"Какой период времени она была одна, мне неизвестно, но после этого ее опять отправили в камеру и уже по моему приезду ее вернули. Никаких заявлений и замечаний по этому поводу не было, но, тем не менее, я хочу, чтобы об этом было известно обществу", - рассказал он.

О.Соловей также отметил, что, несмотря на определенные попытки "расшатать ее состояние", Н.Савченко в течение всей процедуры оставалась "совершенно спокойной и уверенной в себе".

Как сообщалось, 13 апреля была начата судебно-психологическая экспертиза Н.Савченко с использование полиграфа, но была прервана из-за состояния здоровья арестованной, вызванного голоданием. Депутат согласилась прервать на три дня голодовку, чтобы ее организм был способен надлежащим образом пройти полиграф.

В понедельник О.Соловей сообщил, что его подзащитная может пройти судебно-психологическую экспертизу с использованием полиграфа 17 апреля. Адвокат отметил, что Н.Савченко возобновила голодовку, которую прервала на три дня, чтобы быть готовой к полиграфу, поскольку считает, что это не скажется на результатах полиграфа.