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Гройсман намерен расширить полномочия правительства Украины

Кабмин
19:09 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Владимир Гройсман выступает за изменение закона о Кабинете министров для расширения полномочий правительства.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступает за внесение изменений в закон о Кабинете министров для расширения полномочий правительства по эффективному управлению государством.

Об этом глава правительства заявил на форуме в Киеве.

"Полномочия правительства Украины намного меньше, чем те задания, которые стоят перед исполнительной властью. Тут нужно работать над изменением закона о Кабинете министров Украины", - сказал премьер.

По его словам, украинское законодательство ограничивает возможности правительства по эффективному решению тех или иных задач.

"Сами процедуры законотворчества у нас довольно сложные. Так сложилось, что законодательство не определяет общие рамки, а достаточно детально прописывает все шаги, которые делают невозможными те или иные действия исполнительной власти. Я думаю, что мы должны двигаться к изменению этой модели. Законодательство определяет рамки, а исполнительная власть подзаконными актами определяет наиболее эффективные механизмы в этих рамках", - отметил Гройсман.

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Новости Украины, Владимир Гройсман, Кабмин, Полномочия правительства, Правительство, Расширение полномочий, Украина.
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