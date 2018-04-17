Гройсман намерен расширить полномочия правительства Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступает за внесение изменений в закон о Кабинете министров для расширения полномочий правительства по эффективному управлению государством.

Об этом глава правительства заявил на форуме в Киеве.

"Полномочия правительства Украины намного меньше, чем те задания, которые стоят перед исполнительной властью. Тут нужно работать над изменением закона о Кабинете министров Украины", - сказал премьер.

По его словам, украинское законодательство ограничивает возможности правительства по эффективному решению тех или иных задач.

"Сами процедуры законотворчества у нас довольно сложные. Так сложилось, что законодательство не определяет общие рамки, а достаточно детально прописывает все шаги, которые делают невозможными те или иные действия исполнительной власти. Я думаю, что мы должны двигаться к изменению этой модели. Законодательство определяет рамки, а исполнительная власть подзаконными актами определяет наиболее эффективные механизмы в этих рамках", - отметил Гройсман.