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Главы фракций Рады подписали обращение ко Вселенскому патриарху

Верховная Рада
18:40 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Главы фракций Рады подписали проект обращения ко Вселенскому патриарху о единой поместной православной церкви.

Руководители фракций Верховной Рады и другие народные депутаты подписывают проект обращение украинского парламента к Вселенскому патриарху Варфоломею относительно единой православной церкви в Украине.

"Прошу руководителей фракций подойти ко мне и подписать обращение", - заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, закрывая вечернее пленарное заседание во вторник.

Как передает корреспондент, после этого спикера окружили как руководители фракций, так и другие народные депутаты и поставили свои подписи на документах. Среди них были руководитель фракции "Самопомич" Олег Березюк, глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, глава фракции "Радикальная партия" Олег Ляшко, глава парламента Андрей Парубий, его заместители Ирина Геращенко и Оксана Сыроид.

Ранее во вторник президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать томос относительно единой поместной православной церкви в Украине и призвал Верховную Раду поддержать его. "На сегодняшний день Украина как никогда близка к появлению в Украине собственной автокефальной поместной церкви", - заявил он в ходе встречи с председателями парламентских фракций.

По его словам, если будет соответствующее решение Верховной Рады, обращение президента и обращение церковных иерархов, этот призыв будет передан Вселенскому патриарху. "Для того, чтобы это было в ближайшее время на Соборе в Синоде рассмотрено, и принято соответствующее решение. Надеемся, что это решение может быть принято до (празднования - ИФ) 1030-летия крещения Украины-Руси", - выразил надежду П.Порошенко.

А.Герасимов сообщил, что Верховная Рада в четверг, 19 апреля, рассмотрит обращение к патриарху Варфоломею о создании в Украине единой поместной церкви.

16 июня 2016 года Верховная Рада уже принимала обращение к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать томос об автокефалии Православной церкви в Украине, в котором призывала его признать недействительным акт 1686 года, согласно которому "в нарушение канонов" Киевская метрополия была присоединена к Московскому патриархату. 22 июня А.Парубий сообщил, что патриарх Варфоломей получил письмо от украинского парламента с просьбой об автокефалии.

Празднование 1030-летия крещения Киевской Руси – Украины будет отмечаться в 2018 году. День крещения Киевской Руси – Украины традиционно отмечается 27-28 июля.

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Новости Украины, Андрей Парубий, Вселенський Патриарх Варфоломей, Депутаты, Православная церковь, Руководители фракций Верховной Рады.
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