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Аваков встретился с помощником госсекретаря США: что обсуждалось

Арсен Аваков и Уэсс Митчелл
19:41 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: Арсен Аваков обсудил с Уэссом Митчеллом создание единой платформы по борьбе с российским криминалом.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обсудил с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом создание в Украине международной платформы по борьбе с организованной преступностью, в том числе и с российским криминалом.

"С зам.госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уессом Митчеллом очень детально обсудили план возвращения Донбасса и Крыма по стратегии step by step, и создание в Украине единой международной платформы по борьбе с оргпреступностью, в частности, с российским криминалом", - написал А.Аваков в своем микроблоге в соцсети Twitter во вторник.

Министр внутренних дел в ходе переговоров с Уэссом Митчеллом также отметил поддержку США позиции Украины касательно реализации "Северного потока-2".

"Поблагодарил США в лице зам. Госсекретаря США Аарона Митчелла за четкую решительную позицию о недопустимости реализации проекта North Stream 2. Надежность международных партнеров по этому вопросу - важный компонент противодействия путинской гибридной войне со всем миром!", - отметил А.Аваков в микроблоге в соцсети Twitter.

Он проиллюстрировал свое сообщение фотографией со встречи в помещении Бюро по связям с Европой и Евразией.

А.Аваков находится с рабочим визитом в США.

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Новости Украины, Арсен Аваков, Донбасс, Организованная преступность, США, Украина, Уэсс Митчелл.
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