Аваков встретился с помощником госсекретаря США: что обсуждалось

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обсудил с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом создание в Украине международной платформы по борьбе с организованной преступностью, в том числе и с российским криминалом.

"С зам.госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уессом Митчеллом очень детально обсудили план возвращения Донбасса и Крыма по стратегии step by step, и создание в Украине единой международной платформы по борьбе с оргпреступностью, в частности, с российским криминалом", - написал А.Аваков в своем микроблоге в соцсети Twitter во вторник.

Министр внутренних дел в ходе переговоров с Уэссом Митчеллом также отметил поддержку США позиции Украины касательно реализации "Северного потока-2".

Подякував США у особі заст. Держсекретаря США @StateDept Аарона Мітчелла за чітку рішучу позицію щодо неприпустимості реалізації проекту North Stream 2. Надійність міжнародних партнерів з цього питання – важливий компонент протидії путінської гібридній війні із усім світом! pic.twitter.com/ng9AhaN0H6 — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 17 апреля 2018 г.

"Поблагодарил США в лице зам. Госсекретаря США Аарона Митчелла за четкую решительную позицию о недопустимости реализации проекта North Stream 2. Надежность международных партнеров по этому вопросу - важный компонент противодействия путинской гибридной войне со всем миром!", - отметил А.Аваков в микроблоге в соцсети Twitter.

Он проиллюстрировал свое сообщение фотографией со встречи в помещении Бюро по связям с Европой и Евразией.

А.Аваков находится с рабочим визитом в США.