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Суд Луганской области допросит Ляшко по делу экс-регионала

Олег Ляшко
21:45 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Суд по делу экс-регионала Александра Ефремова планирует допросить Олега Ляшко.

Старобельский райсуд Луганской области на заседании по делу в отношении экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова 18 апреля планирует провести допрос лидера фракции Радикальной партии Олега Ляшко.

Об этом сообщает Генпрокуратура в Facebook.

"Судебное разбирательство в уголовном производстве продолжается, следующее заседание состоится 18 апреля 2018 в 13.30, во время которого запланирован допрос свидетеля стороны обвинения - народного депутата Украины VIII созыва О. Ляшко", - идет речь в сообщении.

Отмечается, что на заседании во вторник суд допросил свидетеля стороны обвинения - депутата Луганского городского совета относительно событий февраля-мая 2014 года в области.

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Все по теме:

Новости Украины, Александр Ефремов, Генпрокуратура, Олег Ляшко, Старобельский райсуд Луганской области.
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