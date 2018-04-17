Суд Луганской области допросит Ляшко по делу экс-регионала

Старобельский райсуд Луганской области на заседании по делу в отношении экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова 18 апреля планирует провести допрос лидера фракции Радикальной партии Олега Ляшко.

Об этом сообщает Генпрокуратура в Facebook.

"Судебное разбирательство в уголовном производстве продолжается, следующее заседание состоится 18 апреля 2018 в 13.30, во время которого запланирован допрос свидетеля стороны обвинения - народного депутата Украины VIII созыва О. Ляшко", - идет речь в сообщении.

Отмечается, что на заседании во вторник суд допросил свидетеля стороны обвинения - депутата Луганского городского совета относительно событий февраля-мая 2014 года в области.