Россия в ПАСЕ: представитель Украины назвал главную цель Кремля

Главная цель России в ПАСЕ не вернуть свою делегацию в сессионный зал, а снять санкции, поскольку они стоят российской экономике миллиарды, а одним из прогнозируемых методов влияния являетсяе подрыв доверия к Украине в организации.

Об этом в интервью рассказал народный депутат, заместитель председателя постоянной делегации Украины в ПАСЕ Георгий Логвинский.

"Россия прилагает титанические усилия не для возвращения в Совет Европы, для них первоочередная задача - это снятие санкций, которые стоят им миллиарды", - сказал Логвинский.

Одним из способов для этого, убежден нардеп, являются попытки подорвать доверие к Украине в организации, в частности по его прогнозу, может быть использована ситуация с арестом Надежды Савченко.

"Кстати, определенной неожиданностью является то, что офис господина Аграмунта - предыдущего президента Парламентской ассамблеи Совета Европы - начал задавать вопрос о том, что произошло с госпожой Савченко. Они знали, что Савченко была депутатом Парламентской ассамблеи и работала в Страсбурге", - отметил Логвинский.

По его убеждению, "вопрос очень риторический, потому что уже очевидно, как они будут его ставить".

"Вы от нас требовали освобождения Савченко. Россия говорила, что она террорист, вы говорили, что она - боец и герой Украины. С нашей помощью, под международным давлением, ее освободили, но теперь сама Украина говорит, что она террорист. Так может, не все, что Украина говорит, это правда. Может, впоследствии Украина может признать собственные ошибки и в других вопросах", - таким считает возможную формулировку ситуации вокруг Савченко заместитель председателя постоянной делегации Украины в ПАСЕ.