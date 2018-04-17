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Вице-премьер выступает за усиление украинско-хорватского сотрудничества

Иванна Климпуш-Цинцадзе
21:27 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Украина хочет создать дополнительный формат для эффективного применения уроков евроинтеграции Хорватии.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе отмечает важность возобновления работы межправительственной украинско-хорватской комиссии по экономическому сотрудничеству и интерес сторон к проектам в ряде отраслей.

"После 6-летнего перерыва возобновила работу совместная межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству с Хорватией. (…) С обеих сторон есть искренняя заинтересованность в том, чтобы наши дружеские политические отношения были дополнительно подкреплены прочными экономическими связями, новыми проектами. Совместный интерес представляют проекты в сфере энергетики, транспорта, сельского хозяйства, образования, детали опыта евроинтеграции новейшей страны-члена ЕС", - написала она на странице в Фейсбуке во вторник.

И.Климпуш-Цинцадзе напомнила, что уже действует рабочая группа по передаче опыта мирной реинтеграции Хорватии, который может быть весьма полезным для Украины.

"Запланировали создать дополнительный формат для максимально эффективного использования нами свежих уроков евроинтеграции Хорватии", - также сообщила вице-премьер.

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Все по теме:

Новости Украины, Евроинтеграции, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Украина, Украина-ЕС, Украинско-хорватская комисся.
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