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В УПЦ Московского патриархата отреагировали на решение Порошенко

Лавра
22:42 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Автокефалия УПЦ: Московский патриархат прокомментировал обращение Петра Порошенко.

Украинская православная церковь (Московского патриархата) считает, что нет оснований для признания Вселенским патриархом Варфоломеем "другой украинской церкви".

Об этом заявил Радио Свобода спикер УПЦ (МП) Климент.

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"Мы не слышали никаких новых заявлений от патриарха Варфоломея. То, что он говорил недавно и вообще за последние несколько лет, - его позиция никоим образом не менялась. Вселенская патриархия считает единственной в Украине легитимной церковью - Украинскую православную церковь, которую возглавляет на сегодня блаженнейший митрополит Ануфрий", - сказал Климент.

По словам спикера, "никаких других новых данных не было, никакие официальные источники Константинопольского патриархата не давали новую информацию".

"Мы знаем прекрасно, что и президент, и Верховная Рада, и разные посланцы тех или других политических партий уже огромное количество раз обращались к Вселенской патриархии с какими-то предложениями, которые абсолютно несовместимы с церковными канонами и с самой философией существования церкви. Поэтому эти заявления мы воспринимаем так же, как и предыдущие", - отметил Климент.

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Новости Украины, Вселенский патриарх, Московский патриархат, Петр Порошенко, УПЦ.
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