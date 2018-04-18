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Украина и Хорватия обсудили вопросы обмена опытом реабилитации военных

Иванна Климпуш-Цинцадзе и Мария Пейчинович-Бурич
01:04 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: Вице-премьеры Украины и Хорватии обсудили вопросы обмена опытом в психологической реабилитации военных и "разминировании".

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе и вице-премьер – министр иностранных и европейских дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич на встрече в Загребе обсудили поддержку актуальных вопросов для Украины хорватской стороной во время председательствования в комитете министров Совета Европы.

"Украина надеется на плодотворное сотрудничество с Хорватией во время хорватского председательствования в комитете министров Совета Европы и поддержку в решении вопросов нарушения прав человека в Крыму и на Донбассе и освобождения украинских политических заключенных, которые находятся на территории России и на оккупированных территориях", - передает пресс-служба украинского вице-премьера суть встречи с коллегой из Хорватии.

И.Климпуш-Цинцадзе поблагодарила Хорватию за "последовательную поддержку стремлений европейской интеграции нашей страны" и выразила надежду на ее продолжение в будущем.

В то же время она указала, что Хорватия, как и Украина, в свое время была вынуждена защищать свою территориальную целостность. "Единственное отличие заключается в том, что наша война началась примерно на 20 лет позже, чем у вас", - подчеркнула вице-премьер.

"Стороны обсудили вопросы обмена опытом в конкретных сферах, таких как психологическая реабилитация военнослужащих, разминирования, а также возможность создания отдельной группы по изучению хорватского опыта европейской интеграции", - сказано в сообщении.

По словам И.Климпуш-Цинцадзе, украинские парламентарии заинтересованы и в изучении законодательного опыта хорватских коллег в сфере европейской интеграции.

"Хорватия поддерживает ваши амбициозные стремления по вступлению в ЕС и НАТО", - сказала, в свою очередь, М.Пейчинович-Бурич.

По ее словам, Хорватия открыта для сотрудничества с Украиной: на украинском рынке появляются хорватские промышленные компании, а зона свободной торговли между Украиной и ЕС показала свои первые положительные результаты.

Кроме того, стороны обсудили возможность привлечения хорватских компаний и специалистов для строительства дорог в Украине. М.Пейчинович-Бурич отметила, что толчком для развития туризма в Хорватии был именно проект по масштабной реконструкции дорог. По ее мнению, такой опыт может быть полезным для Украины.

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Новости Украины, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Мария Пейчинович-Бурич, Реабилитация военных, Украина - Хорватия.
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