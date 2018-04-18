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МинВОТ со Швейцарией реализуют проект разминирования Донбасса

Взрыв на Донбассе
12:10 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: МинВОТ Украины и правительство Швейцарии запустили пилотный проект по противоминной деятельности на Донбассе.

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш и посол Швейцарии в Украине Гийом Шойрер подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере противоминной деятельности.

"Подписание Соглашения это очередной шаг консолидации усилий со стороны правительства Швейцарии и правительства Украины в сфере противоминной деятельности, который поможет сохранить жизни тысячам украинцев, проживающих вдоль линии разграничения (сторон на Донбассе – ред)", - цитирует пресс-служба МинВОТ В.Черныша.

В информации отмечается, что проектом предусмотрена организация работы в территориальных громадах Донецкой и Луганской областей с целью создания координационной модели в громадах во время реализации мероприятий по обучению рискам опасности от мин и взрывоопасных остатков войны (ВЗВ), участие в мероприятиях по гуманитарному разминированию, оказанию помощи пострадавшим от мин и ВЗВ, включая реабилитацию и реинтеграцию.

"При подписании было отмечено, что совместная реализация проекта позволит активизировать возможности всех участников противоминной деятельности, включая центральную и местную власть, общественные организации, местных жителей, а также шире привлекать помощь международных партнеров в сфере противоминной деятельности", - сообщает пресс-служба МинВОТ.

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