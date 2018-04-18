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Фракция БПП просит МИД Украины вручить ноту протеста Италии

Верховная Рада
12:21 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: rada.gov.ua

Новости Украины: Фракция "Блок Петра Порошенко" просит Министерство иностранных дел Украины вручить ноту протеста Италии из-за участия их граждан в войне на Донбассе.

Фракция "Блок Петра Порошенко" обращается к Министерству иностранных дел с просьбой вручить ноту протеста итальянской стороне в связи с участием их граждан в войне против Украины на Донбассе.

"Мы обращаемся к Министерству иностранных дел вручить итальянской стороне ноту протеста в связи с участием итальянских граждан в войне против Украины", - заявил народный депутат из фракции БПП Андрей Антонищак на заседании Верховной Рады в среду.

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Он отметил, что по информации правоохранительный органов Украины, "25 итальянцев принимали и принимают участие в войне против нашего государства в составе сепаратистских батальонов".

А.Антонищак также обратился к Генеральной прокуратуре, МВД, Службе безопасности Украины с призывом расследовать данные факты вместе с правоохранительными органами Италии.

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Новости Украины, Война на Донбассе, МИД Украины, Нота протеста Италии, Фракция БПП.
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