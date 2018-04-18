Фракция БПП просит МИД Украины вручить ноту протеста Италии

Фракция "Блок Петра Порошенко" обращается к Министерству иностранных дел с просьбой вручить ноту протеста итальянской стороне в связи с участием их граждан в войне против Украины на Донбассе.

"Мы обращаемся к Министерству иностранных дел вручить итальянской стороне ноту протеста в связи с участием итальянских граждан в войне против Украины", - заявил народный депутат из фракции БПП Андрей Антонищак на заседании Верховной Рады в среду.

Он отметил, что по информации правоохранительный органов Украины, "25 итальянцев принимали и принимают участие в войне против нашего государства в составе сепаратистских батальонов".

А.Антонищак также обратился к Генеральной прокуратуре, МВД, Службе безопасности Украины с призывом расследовать данные факты вместе с правоохранительными органами Италии.