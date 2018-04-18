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В Кремле отмечают возобновление контактов Путина и лидеров стран ЕС

Кремль
12:35 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото из открытых источников

Новости Украины: В Кремле заявляют о возобновлении контактов лидеров РФ, Франции и Германии, несмотря на паузу в работе "нормандской четверки" и формата "Сурков-Волкер".

Контакты лидеров России, Франции и Германии возобновились, несмотря на паузу в работе "нормандской четверки" и по каналу обмена мнениями "Сурков-Волкер", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас действительно есть определенная пауза и в работе "нормандской четверки", и по линии обмена мнениями по каналу "Сурков-Волкер". Вместе с тем сейчас вы видите, что возобновляются контакты, активно идут разговоры Путина с Макроном, вчерашний разговор с госпожой Меркель", - сказал Д.Песков в среду журналистам.

Он подчеркнул, что контакты осуществляются. "Но по каналам известного формата ("Сурков-Волкер") в действительности сейчас фиксируется пауза", - сказал пресс-секретарь.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков также добавил, что не располагает информацией о сохранении поста участника от России в канале "Сурков-Волкер".

"Я не располагаю информацией, кто сохранит (пост - ред), кто - нет. Вы знаете, что после седьмого числа (мая) последуют указы президента, о которых мы будем вас информировать. Кто это будет? Вы знаете, традиционно такую информацию мы не даем", - сказал Д.Песков журналистам в среду.

Так он ответил на вопрос, сохранит ли помощник президента РФ Владислав Сурков свой пост, в частности, по вопросам, связанным с урегулированием ситуации на Донбассе.

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Новости Украины, "Нормандская четверка", "Сурков-Волкер", Владимир Путин, Дмитрий Песков, РФ, Украина.
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