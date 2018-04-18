Савченко рассказала, о чем ее спрашивали на полиграфе

Народный депутат Надежда Савченко рассказала журналистам, что ее спрашивали во время полиграфического допроса.

"Все те вопросы, которые генпрокурор озвучивал с трибуны – собиралась ли добивать автоматами", - ответила Н.Савченко журналистам перед заседанием Шевченковского районного суда Киева.

Кроме того, она сообщила, что тестирование длилось шесть часов.

Напомним, что кроме полиграфологического тестирования, сегодня, 18 апреля, состоится заседание суда, который будет рассматривать ходатайство СБУ принудительном отборе биологических образцов (слюны) у нардепа Н.Савченко.

В свою очередь Савченко заявила, что будет расценивать принудительный отбор у нее слюны как пытки.