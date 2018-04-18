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Савченко рассказала, о чем ее спрашивали на полиграфе

Надежда Савченко
15:14 Сегодня Телеграф
По материалам УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Савченко рассказала, что ее задавали вопросы, которые ранее озвучил с трибуны Верховной Рады генпрокурор Юрий Луценко.

Народный депутат Надежда Савченко рассказала журналистам, что ее спрашивали во время полиграфического допроса.

"Все те вопросы, которые генпрокурор озвучивал с трибуны – собиралась ли добивать автоматами", - ответила Н.Савченко журналистам перед заседанием Шевченковского районного суда Киева.

Кроме того, она сообщила, что тестирование длилось шесть часов.

Савченко прошла полиграф: выводы экспертов через два дня

Напомним, что кроме полиграфологического тестирования, сегодня, 18 апреля, состоится заседание суда, который будет рассматривать ходатайство СБУ принудительном отборе биологических образцов (слюны) у нардепа Н.Савченко.

В свою очередь Савченко заявила, что будет расценивать принудительный отбор у нее слюны как пытки.

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Все по теме:

Новости Украины, Допрос Савченко, Надежда Савченко, Полиграфический допрос, СБУ, Хэодатайство СБУ, Шевченковский районный суд.
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