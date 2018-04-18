https://telegraf.com.ua/files/2018/04/0001-4e891f40-586e1de5-5634-5dd343a9-150x90.jpg Украина, Политика https://telegraf.com.ua/ukraina/politika/4016349-savchenko-rasskazala-o-chem-ee-sprashivali-na-poligrafe.html
Савченко рассказала, о чем ее спрашивали на полиграфе
15:14 Сегодня Телеграф
По материалам УНИАН
Фото: ukrafoto.com
Новости Украины: Савченко рассказала, что ее задавали вопросы, которые ранее озвучил с трибуны Верховной Рады генпрокурор Юрий Луценко.
Народный депутат Надежда Савченко рассказала журналистам, что ее спрашивали во время полиграфического допроса.
"Все те вопросы, которые генпрокурор озвучивал с трибуны – собиралась ли добивать автоматами", - ответила Н.Савченко журналистам перед заседанием Шевченковского районного суда Киева.
Кроме того, она сообщила, что тестирование длилось шесть часов.
Савченко прошла полиграф: выводы экспертов через два дня
Напомним, что кроме полиграфологического тестирования, сегодня, 18 апреля, состоится заседание суда, который будет рассматривать ходатайство СБУ принудительном отборе биологических образцов (слюны) у нардепа Н.Савченко.
В свою очередь Савченко заявила, что будет расценивать принудительный отбор у нее слюны как пытки.
Telegraf.com.ua