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Украина удвоила иммиграционную квоту

Иммигранты
16:15 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: В 2018 году правом иммигрировать в Украину смогут воспользоваться 4388 иностранцев и лиц без гражданства.

В правительстве определили предельное количество возможных иммигрантов на 2018 год на уровне 4388 человек, что превышает прошлогоднюю квоту на 2165 человек. Соответствующее распоряжение, разработанное Государственной миграционной службой, было одобрено на заседании Кабинета министров Украины 18 апреля, сообщает Правительственный портал.

"Распоряжением "Об установлении квоты иммиграции на 2018 год" предельное количество иностранцев и лиц без гражданства, которым предусмотрено предоставить разрешение на иммиграцию в течение 2018 года, составляет 4388 человек. Для сравнения, в прошлом году квота была 2223 человека", - говорится в сообщении.

Как объяснили в ГМС, квота иммиграции формируется по таким категориям: деятели науки и культуры, иммиграция которых соответствует интересам Украины; высококвалифицированные специалисты и рабочие, острая необходимость в которых ощутима для экономики Украины; лица, которые осуществили иностранную инвестицию в экономику Украины в иностранной конвертируемой валюте на сумму не менее 100 (ста) тысяч долларов США, зарегистрированную в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины. Кроме того, иммигрировать в Украину могут лица, которые являются полнородными братом или сестрой, дедом или бабой, внуком или внучкой граждан Украины; лица, которые ранее находились в гражданстве Украины; родители, муж (жена) иммигранта и его несовершеннолетние дети, а также лица, которые непрерывно проживали на территории Украины в течение трех лет со дня установления им статуса лица, пострадавшего от торговли людьми.

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Новости Украины, ГФС, Иммиграция, Иностранцы, Квота, Украина.
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