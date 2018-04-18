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Украина готовит очередной иск в ЕСПЧ против России

Европейский суд по правам человека
17:10 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Украины: Украина готовит шестой иск в Европейский суд по правам человека, который касается украинских политзаключенных.

Украина готовит иск в Европейский суд по правам человека против России из-за нарушения прав украинских политзаключенных.

Об этом заявил заместитель министра юстиции Украины - Уполномоченный Украины по делам Европейского суда по правам человека Иван Лищина, информирует пресс-служба ведомства.

"Украина подала 5 исков против России в связи с аннексией ею Крыма и конфликтом на Донбассе: два дела касаются нарушения прав человека в Крыму, два дела - нарушения прав человека на Донбассе, одно дело — вывоз детей с оккупированных территорий к России. На данный момент ведется работа над шестым иском, который касается украинских политзаключенных", - сообщил Лищина.

Также он отметил, что в ЕСПЧ находится около 100 индивидуальных исков от граждан относительно событий на Донбассе. По двум из них - дела "Хлебик против Украины" и "Цезарь и другие против Украины" - уже вынесено положительное для Украины решение.

В частности, суд признал, что Украина не контролирует эту территорию и это создает объективные препятствия для национальных органов Украины.

"Это важно, потому что означает, что мы не несем ответственности за все происходящее на Донбассе", - отметил Лищина.

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Новости Украины, Европейский суд по правам человека, ЕСПЧ, Иван Лищина, Политзаключенные.
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