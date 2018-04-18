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Президент встретился с предстоятелями православных церквей Украины

Порошенко принял от иерархов УПЦ КП и УАПЦ обращение к Варфоломею
18:17 Сегодня Телеграф
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с предстоятелями православных церквей Украины.

Президент Петр Порошенко провел встречу с Предстоятелями православных церквей Украины и официально принял Обращение для передачи Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Украинской церкви Томоса об автокефалии с подписями всех архиереев, которые поддержали это решение, сообщает пресс-служба Президента.

Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет официально передал Президенту Обращение к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Украинской церкви Томоса об автокефалии, подписанное всеми архиереями УПЦ КП.

"Я думаю много лет миллионы украинцев мечтали о том, чтобы Господь послал нам нашу Объединенную Православную Поместную Церковь. Некоторые потеряли надежду, некоторые продолжал верить. И Божья помощь дает мне сейчас основания утверждать, что мы близки к получению Томоса на Автокефальную Поместную Церковь как никогда", - сказал Президент.

В свою очередь, Патриарх Филарет поддержал слова Главы государства: "Это духовная основа государства. Без этой духовной основы государство не может существовать. Так же как не может существовать государство без армии, не может – и без церкви. Это будет большой толчок к объединению всего украинского общества – признание Украинской церкви". Он добавил, что церковь этому стремилась все 26 лет.

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Патриарх Филарет отметил, что Обращение подписано всеми архиереями и выразил надежду, что решение Вселенского Патриарха Варфоломея станет началом признанной Украинской Поместной Православной Церкви: "Украинское государство прошло испытания войной и война доказала, что Украина есть и будет. А раз Украина есть и будет, то в этой Украине, чтобы она была государством, должна быть церковь – духовная основа. Поэтому мы и боремся за то, чтобы Украинское государство имело эту духовную основу. И мы благодарим Вас, что Вы такой Президент, который поставил целью добиться этого. И добьетесь. И мы молимся за это. И верим, что это произойдет".

Глава государства также провел встречу с Митрополитом Киевским и всея Украины Макарием, Предстоятелем Украинской Автокефальной Православной Церкви и официально принял Обращение к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Украинской церкви Томоса об автокефалии с подписями всех архиереев УАПЦ.

Предстоятель УАПЦ поблагодарил Главу государства за встречу. "Если человек стремится и работает, старается, Бог милосердный нам помогает. Я вам очень благодарен", - сказал Митрополит Макарий и поблагодарил за усилия Президента по созданию Единой Поместной Православной Украинской Церкви.

Глава государства поблагодарил за собранные подписи и подготовленое Обращение к Вселенскому Патриарху. "Благодарен за эти подписи, но просил бы, чтобы мы сейчас направили наши молитвы к Господу, чтобы Он помог и защитил Украину, и помог получить этот Томос", - сказал Петр Порошенко.

Глава государства также провел встречу с Предстоятелем Украинской православной церкви Митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием.

Президент сообщил Митрополиту о своем визите в Стамбул, где провел встречи со Вселенским Патриархом Варфоломеем и членами Синода Вселенского Патриархата, которые были посвящены перспективам предоставления Томоса на автокефалию Украинской Православной Церкви.

"Произошла многочасовая беседа о судьбе Украины, о судьбе Украинской Церкви. Его Святейшество выразил заботу о всех гражданах Украины, поддержку нашей стране в отражении агрессии в очень непростые времена, когда Украина теряет лучших своих сыновей и дочерей", - сообщил Президент.

Президент Украины и Предстоятель Украинской православной церкви (МП) обменялись мнениями по активизации межконфессионального диалога в Украине.

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Новости Украины, Автокефалия, Петр Порошенко, Поместная Церковь, УПЦ КП, УПЦ МП.
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