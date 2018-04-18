Комитет Рады рекомендовал сменить 13 членов ЦИК

Комитет Верховной Рады Украины по правовой политике и правосудия рекомендовал украинскому парламенту рассмотреть представление президента Украины Петра Порошенко о назначении новых членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК)

Такое решение было принято на заседании комитета в среду.

Профильный комитет также рекомендовал Верховной Раде поддержать представление президента Украины об увольнении 13 членов ЦИК, у которых истёк срок полномочий.

Ранее П.Порошенко рекомендовал 14 кандидатур на 13 мест в ЦИК.

"Главный принцип, которого придерживался президент Украины во время консультаций по кандидатам членов ЦИК – это полное обновление Центральной избирательной комиссии, поэтому среди предложенных кандидатур нет тех, кто работал в предыдущем составе ЦИК", - сказала представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко на заседании комитета в среду.

По ее словам, у всех кандидатов есть "значительный практический опыт и в совершенстве знают украинское и международное избирательное право". "Все являются профессиональными правоведами", - сообщила И.Луценко.

Она подчеркнула, что президент Украины придерживался и гендерного принципа, поэтому среди кандидатов – 8 женщин и 6 мужчин.

Как сообщалось, П.Порошенко предложил парламенту рассмотреть следующие кандидатуры в ЦИК Алла Басалаева, Наталья Бернацкая, Михаил Вербенский, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Ольга Желтова, Олег Конопольский, Светлана Кустова, Ольга Лотюк, Виталий Плукарь, Евгений Радченко,Татьяна Слипачук, Леонтий Шипилов, Татьяна Юзькова.

Список из 14 кандидатов в члены ЦИК был обнародован на официальном сайте главы украинского государства 24 января 2018 года. По данным гражданской сети "Опора" и других источников, 6 из 14 кандидатов были предложены парламентской фракцией "БПП "Солидарность", 5 – фракцией "Народный фронт" и по одному – от фракций "Самопомич", Радикальной партии и группы "Видродження".

По данным гражданской сети "Опора" А.Басалаева является судьей Дарницкого райсуда Киева, Н.Бернацкая занимает должность первого заместителя министра юстиции Украины, М. Вербенский является директором департамента аналитической работы и организации управления МВД Украины, И.Ефремова - народный депутат фракции "Народный фронт", О.Желтова - замглавы секретариата парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия, О.Конопольский - адвокат, юрисконсульт С.Кустова, доцент кафедры конституционного и административного права Киевского национального университета им.Шевченко О.Лотюк, заведующий отделом мониторинга деятельности местных органов власти и поддержки их правотворческих инициатив Департамента местного самоуправления и децентрализации Администрации президента Украины В.Плукарь.

Е.Радченко, - общественный активист, экс-зампредседателя правления Комитета избирателей Украины, Т.Слипачук- руководитель практики международной торговли и международного арбитража юридической фирмы Sayenko Kharenko, Л.Шипилов – преподаватель Киево-Могилянской академии, Т.Юзькова – народный депутат от Радикальной партии Олега Ляшко.

А.Евстигнеев – кандидат юридических наук, преподаватель Киевского национального университета им.Т.Шевченко.