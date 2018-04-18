Во Львов прибудут представители НАТО

Представители военного комитета НАТО прибудут во Львов для ознакомления с текущей ситуацией в четверг, 19 апреля, сообщил глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко.

"Завтра начинается визит во Львов военного комитета НАТО, куда входят военные представители. Они специально приехали в Украину, чтобы посмотреть, что происходит", - сказал В.Пристайко. В этом контексте дипломат подчеркнул, что взаимодействие Украины с Альянсом в свете блокирования Венгрией не пострадало. "Политические встречи не происходят пока что. Но мы надеемся, что до июльского саммита НАТО нам удастся разблокировать эту ситуацию, потому что президент уже приглашен... НАТО специфическая организация, которая принимает военные решения... Любой саммит закончится военным решением", - сказал В.Пристайко.

Как сообщалось, заседание комиссии Украина-НАТО, которое должно было состояться 14 или 15 февраля во время встречи министров обороны всех стран-членов Альянса, было заблокировано Венгрией, которая применила право вето. 28 марта президент Петр Порошенко подписал указ "Об утверждении Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2018 год". Программа должна обеспечить выполнение приоритетных задач сотрудничества Украины с НАТО и соответствующих решений, принятых на заседании Комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств 9 июля 2016 года в Варшаве.