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Украина в ООН требует наказать РФ за Сирию

ООН
22:03 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: По мнению временного поверенного Украины при ООН, именно Россия виновата в гражданской войне, которая продолжается в Сирии.

Украинская делегация в ООН поддержала международные усилия в рамках Независимого механизма по расследованию преступлений (НМРП) в Сирии и обратила внимание на необходимость привлечь Россию к ответственности за поддержку режима Башара Асада. Об этом заявил во время заседания Генассамблеи ООН по сирийскому вопросу временный поверенный Украины при ООН Юрий Витренко.

"Двенадцать вето в Совете безопасности ООН доказали, что Россия увязла глубоко в кровавой войне в Сирии, и таким образом ровной мерой, если не больше - как постоянный член Совбеза ООН - разделяет ответственность за преступления своего подопечного (режима Асада)", - заявил представитель Украины. Он выразил глубокое убеждение, что РФ остается одним из "главных препятствий" на пути к миру и справедливости в Сирии.

"Чем дольше режим Путина будет поддерживать режим Асада, тем больше будет страдать народ Сирии", - подчеркнул украинский дипломат. В этой связи он отметил: "Чрезвычайно важно сосредоточить внимание НМРП в дальнейшем на расследовании участия Москвы в происходящем в Сирии, в том числе ее действий, которые могут являть собой военные преступления и преступления против человечности".

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Новости Украины, Башар Асад, ООН, Россия, Сирия, Украина.
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