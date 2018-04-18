Украина в ООН требует наказать РФ за Сирию

Украинская делегация в ООН поддержала международные усилия в рамках Независимого механизма по расследованию преступлений (НМРП) в Сирии и обратила внимание на необходимость привлечь Россию к ответственности за поддержку режима Башара Асада. Об этом заявил во время заседания Генассамблеи ООН по сирийскому вопросу временный поверенный Украины при ООН Юрий Витренко.

"Двенадцать вето в Совете безопасности ООН доказали, что Россия увязла глубоко в кровавой войне в Сирии, и таким образом ровной мерой, если не больше - как постоянный член Совбеза ООН - разделяет ответственность за преступления своего подопечного (режима Асада)", - заявил представитель Украины. Он выразил глубокое убеждение, что РФ остается одним из "главных препятствий" на пути к миру и справедливости в Сирии.

"Чем дольше режим Путина будет поддерживать режим Асада, тем больше будет страдать народ Сирии", - подчеркнул украинский дипломат. В этой связи он отметил: "Чрезвычайно важно сосредоточить внимание НМРП в дальнейшем на расследовании участия Москвы в происходящем в Сирии, в том числе ее действий, которые могут являть собой военные преступления и преступления против человечности".