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Аваков встретился с директором ФБР

Арсен Аваков и Кристофер Рэй
22:24 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Арсен Аваков и Кристофер Рэй обсудили вопросы борьбы с киберпреступностью и наркотрафиком.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Вашингтоне провел встречу с директором ФБР Кристофером Реем. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины Антон Геращенко.

"Арсен Аваков в Вашингтоне провел первую в истории Украины встречу министра МВД с директором ФБР. Во время встречи с директором ФБР Кристофером Реем, были обсуждены вопросы сотрудничества в области борьбы с международной организованной преступностью, легализацией доходов полученных незаконным путем, международным наркотрафиком", - написал А. Геращенко. Он также добавил, что особое внимание на встрече было уделено борьбе с международной киберпреступностью, которая не знает границ.

"Глава ФБР поблагодарил Арсена Авакова за успешное сотрудничество между ФБР и киберполицией Украины в деле обезвреживания международной хакерской группировки "Avalanche", которая ограбила тысячи граждан ЕС и США, снимая средства с их счетов", - добавил А. Геращенко. Также нардеп отметил, что "эта встреча показала, что в ФБР США по достоинству оценивают усилия Арсена Авакова и его команды в деле реформирования Министерства внутренних дел и Национальной полиции и готовы уже сейчас начинать новые масштабные проекты в деле борьбы с международной преступностью".

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Новости Украины, Арсен Аваков, Вашингтон, Кристофер Рей, США, Украина, ФБР.
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