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Названа дата следующих переговоров по Донбассу в Минске

ТКГ
05:32 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Следующая, восьмая встреча в 2018 году относительно переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе состоится уже в мае.

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) в Минске запланировано на 4 мая.

Об этом в комментарии сообщила пресс-секретарь экс-президента, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Следующее заседание Трехсторонней контактной группы в Минске запланировано на 4 мая", - сообщила пресс-секретарь Кучмы.

Как сообщалось, по итогам заседания в Минске Олифер заявила, что российская Федерация и контролируемые ею боевики скрывают данные о десятках украинцев, которые длительное время удерживаются в заложниках на оккупированной части Донбасса.

РФ не ответила на инициативу Украины относительно обмена 23 россиян на украинских пленников из российских тюрем. Также украинская сторона заявила, что контролируемые Россией боевики сорвали согласованное с 30 марта перемирие на время Пасхальных праздников.

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Все по теме:

Новости Украины, Дарка Олифер, Донбасс, Леонид Кучма, Переговоры в Минске, ТКГ.
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