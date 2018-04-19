Суд допросил Ляшко в деле Ефремова

В Старобельском районном суде Луганской области на заседании в деле в отношении экс-главы фракции Партии регионов в Верховной Раде 7-го созыва Александра Ефремова в среду допросили свидетеля стороны обвинения - народного депутата Украины, лидера фракции Радикальной партии Олега Ляшко.

"В ходе судебного рассмотрения допрошен свидетель стороны обвинения – народный депутат Украины VIII созыва О.Ляшко, который дал показания о событиях в Луганске весной 2014 года, в том числе о захвате административных зданий", - говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Украины на странице в Фейсбуке.

Следующее судебное заседание в данном деле состоится 19 апреля, запланирован допрос свидетелей стороны обвинения.

Ранее, после анонсированного на среду допроса в суде, О.Ляшко выразил возмущение обнародованием этой информации. "А сообщение о моем допрос в Старобельском суде с указанием дня и времени этого действа - это для кого: для террористов или российских спецслужб, чтобы знали где и когда меня встречать?" - написал он в Фейсбуке.

А.Ефремов обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110, ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341 Уголовного кодекса Украины.

А.Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. Ему также инкриминируется поддержка самопровозглашенной "ЛНР" и незаконное завладение имуществом "Луганскугля".

Он обвиняется в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации весной 2014 года, в пособничестве при захвате здания Управления Службы безопасности Украины в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины. Ему также вменяется организационное и другое содействие созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" и государственная измена.

А.Ефремов находится под стражей.