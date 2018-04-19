Порошенко выступил в Раде

Сегодня Президент представляет в ВР обращение к Вселенскому Патриарху с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине.

Как известно, Рада должна сегодня внести в повестку дня и рассмотреть проект постановления о поддержке обращения Президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею о создании единой поместной украинской православной церкви (№8284).

В своем обращении Президент Украины просит Вселенского Патриарха Варфоломея предоставить Томос об автокефалии Православной церкви в Украине.

Как ранее сообщалось, Президент Петр Порошенко на встрече с руководителями парламента и лидерами парламентских фракций обнародовал информацию относительно официального обращения к Вселенскому Патриарху с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просил парламент поддержать это решение. По словам Порошенко, обращение к Вселенскому Патриарху поддержали все архиепископы Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.