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Порошенко выступил в Раде

Петр Порошенко
11:13 Сегодня Телеграф
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко вистуває в Верховной Раде Украины.

Сегодня Президент представляет в ВР обращение к Вселенскому Патриарху с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине.

Как известно, Рада должна сегодня внести в повестку дня и рассмотреть проект постановления о поддержке обращения Президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею о создании единой поместной украинской православной церкви (№8284).

 В своем обращении Президент Украины просит Вселенского Патриарха Варфоломея предоставить Томос об автокефалии Православной церкви в Украине.

 Как ранее сообщалось, Президент Петр Порошенко на встрече с руководителями парламента и лидерами парламентских фракций обнародовал информацию относительно официального обращения к Вселенскому Патриарху с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просил парламент поддержать это решение. По словам Порошенко, обращение к Вселенскому Патриарху поддержали все архиепископы Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

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Все по теме:

Новости Украины, Автокефалия, Верховная Рада, Вселенский патриарх, Патриарх, Петр Порошенко, Президент.
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