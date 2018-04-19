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Порошенко: Вопрос автокефалии выходит за пределы церковного

Петр Порошенко
11:26 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Вопрос предоставления автокефалии украинской церкви выходит за пределы церковного, это вопрос геополитический.

Вопрос предоставления автокефалии Православной церкви в Украине является геополитическим, поскольку РФ использует Церковь как инструмент влияния на Украину, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Он выходит далеко за пределы церковного! Идет речь о нашей окончательной независимости от Москвы. Здесь не только религия, здесь – геополитика… Это - вопрос национальной безопасности и нашей обороны в гибридной войне, потому что Кремль рассматривает РПЦ как один из ключевых инструментов влияния на Украину", - сказал П.Порошенко в своем обращении к народным депутатам в ходе своего выступления в Верховной Раде в четверг.

"Хочу заверить, что Томос, на который мы так надеемся и для получения которого прилагаем усилия; и появление признанной единой поместной церкви - никоим образом не будет означать нарушения конституционного принципа свободы совести. Единая православная поместная церковь не станет государственной. Все верующие имеют и будут иметь право свободно выбирать себе как конкретный храм, так и церковную юрисдикцию", - сказал П.Порошенко в своем обращении к народным депутатам в ходе своего выступления в Верховной Раде в четверг.

Глава государства подчеркнул, что "кто захочет остаться в той церкви, которая сохранит единство с РПЦ, тоже сохранят за собой гарантированное право собственного выбора".

Он также подчеркнул, что насилие в межконфессиональных отношениях может сделать достижение единства церкви в Украине невозможным. "В таких вопросах, как религиозный, любые принуждения или запреты категорически недопустимы. Хочу отдельно отметить неприемлемость любого насилия в межконфессиональных отношениях. Его всплески, не приведи Господи, столкновения, не будут приближать нас к цели, а отдалять. Более того: могут сделать невозможным ее достижение", - сказал глава государства.

"Будет автокефалия, время все расставит по местам. Не за день, не за месяц, не за год даже, но расставит", - резюмировал П.Порошенко.

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Новости Украины, Автокефалия, Петр Порошенко, Православная церковь, УПЦ КП, Церковь.
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