Генпрокуратура направила в суд обвинение против Лавриновича

Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении экс-министра юстиции Александра Лавриновича. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

"Управлением специальных расследований Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры завершено расследование и направлен в суд обвинительный акт относительно бывшего министра юстиции", - говорится в сообщении.

Бывший чиновник обвиняется в совершении в период с июля по октябрь 2010 года совместно с бывшим президентом Виктором Януковичем захвата государственной власти путем изменения действующей Конституции, что привело к расширению полномочий президента в незаконный способ.

Отмечается, что досудебное расследование относительно других подозреваемых в этом уголовном производстве - Януковича и экс-заместителя министра юстиции, - остановлено в связи с объявлением их в розыск. При этом суд избрал экс-заместителю министра юстиции меру пресечения в виде содержания под стражей. Относительно других лиц, причастных к совершению указанного преступления, досудебное расследование продолжается.

Известно, что министром юстиции Украины с 2010 по 2013 год был Александр Лавринович, в то время член Партии регионов.

Как сообщалось, Лавриновичу инкриминируют совершение преступления по ч. 1 ст. 109 УКУ (действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также заговор о совершении таких действий). Бывшему министру юстиции грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

По версии следствия, в 2010 году тогдашний министр юстиции Лавринович, в обход голосования в парламенте, дал разрешение на официальную публикацию Конституции предыдущей редакции, которая расширила полномочия Президента.

Как сообщил экс-судья Конституционного суда Виктор Шишкин, после решения КСУ об отмене Конституции 2004 года решение о переходе к старой редакции Основного Закона должен был принять президент или министр юстиции. В частности, тогдашний министр юстиции Лавринович напечатал в «Официальном вестнике Украины» (издание Минюста - прим. ред.) Конституцию в редакции 1996 года. Таким образом было узаконено решение КСУ об отмене Конституции в редакции 2004 года.