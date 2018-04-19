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Луценко: В 2017 вынесено 1700 антикоррупционных приговоров

Юрий Луценко
19:21 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Генпрокурор особенно отметил действия Днепропетровской прокуратуры, которые способствовали вынесению 93 приговоров.

За прошлый год Генеральная прокуратура Украины добилась выполнения приговоров в 1700 коррупционных делах. Об этом это сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко во время брифинга 19 апреля в прокуратуре Днепропетровской области, информирует пресс-служба облпрокуратуры.

«В прошлом году Генеральная прокуратура Украины не только задержала рекордное количество коррупционеров, но и теперь уже есть 1700 приговоров по этим делам» - отметил генпрокурор. Ю. Луценко выразил удовлетворение действиями прокуроров Днепропетровской области, назвав ее одной из лучших в этом направлении. За прошлый год органы прокуратуры Днепропетровщины смогли отстоять наказания в 93 судебных приговорах.

Например, бывший городской голова г. Новомосковска признан виновным в злоупотреблении служебным положением и осужден до 3 лет лишения свободы; двое депутатов городских советов области за получение неправомерной выгоды отсидят 3 года за решеткой; заместитель начальника одного из управлений Пенсионного фонда в области получила 7 лет лишения свободы; заместитель начальника одного из отделов Государственной экологической инспекции в области за неправомерную выгоду получил 5 лет лишения свободы; бывший председатель одного из сельских советов Апостоловского района получил 5 лет лишения свободы. Генпрокурор пожаловался, что закон позволяет органам прокуратуры противодействовать исключительно против чиновников невысокого ранга: инспекторов, председателей определенных государственных подразделений, земельных управлений, коммунальных хозяйств и т.п.

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Новости Украины, Генпрокуратура, Коррупция, Приговоры, Прокурор, Юрий Луценко.
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