Глава КС: Стремление в НАТО надо внести в Конституцию

Глава Конституционного суда Украины Станислав Шевчук допускает возможность внесения в преамбулу Конституции Украины евроатлантического устремления, в случае если это поддержит большинство народа Украины.

"После аннексии Крыма и войны на Донбассе возник вопрос нашей безопасности, глобальной безопасности, и я думаю, что большинство народа Украины сейчас поддерживают эту безопасность. И если большинство народа поддержит, то это может быть в преамбуле Конституции как геополитическая ориентация… Проблема Украины была в том, что она колебалась в многовекторной политике, и, на мой взгляд, эта многовекторность сейчас закончилась", - сказал С.Шевчук в четверг вечером в ходе открытой встречи в Киеве. Он выразил убеждение, что Украине "следует идти в евроатлантические структуры и становиться их партнерами".