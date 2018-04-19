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Глава КС: Стремление в НАТО надо внести в Конституцию

Конституционный Суд
22:01 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Станислав Шевчук считает, что большинство населения Украины поддержит евроантлантические устремления.

Глава Конституционного суда Украины Станислав Шевчук допускает возможность внесения в преамбулу Конституции Украины евроатлантического устремления, в случае если это поддержит большинство народа Украины.

"После аннексии Крыма и войны на Донбассе возник вопрос нашей безопасности, глобальной безопасности, и я думаю, что большинство народа Украины сейчас поддерживают эту безопасность. И если большинство народа поддержит, то это может быть в преамбуле Конституции как геополитическая ориентация… Проблема Украины была в том, что она колебалась в многовекторной политике, и, на мой взгляд, эта многовекторность сейчас закончилась", - сказал С.Шевчук в четверг вечером в ходе открытой встречи в Киеве. Он выразил убеждение, что Украине "следует идти в евроатлантические структуры и становиться их партнерами".

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Новости Украины, Конституционный Суд, Конституция, НАТО, Станислав Шевчук, Украина.
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