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Оппоблок направил патриарху Варфоломею I послание

Вселенский патриарх
22:18 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Депутаты "Оппозиционного блока" обратились к Патриарху Варфоломею с критикой инициативы властей Украины создать поместную церковь.

Народные депутаты от фракции партии "Оппозиционный блок" направили обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею I, в котором пишут, что инициатива украинской власти по созданию единой поместной церкви является попыткой решить политические задачи накануне президентских выборов в Украине.

"Мы с возмущением восприняли попытку со стороны нынешней власти и президента Украины в очередной раз вмешаться в дела церкви, узурпировать право церкви и православной общины на решение своей судьбы. Последняя инициатива власти по созданию единой поместной церкви накануне президентских выборов - это не забота о церкви, а попытки решить свои политические задачи и политическое вмешательство в жизнь миллионов православных христиан в Украине, подталкивание к новой общественной напряженности", - говорится в обращении, сообщает в четверг вечером пресс-служба партии "Оппозиционный блок". По мнению депутатов данной парламентской фракции, в условиях вооруженного конфликта на Донбассе подобные действия лишь усиливают разломы в украинском обществе и даже создают угрозу увеличения противостояния.

"Обращаемся к Вам, Ваша Всесвятость, с просьбой о молитвах и благословении народу Украины, восстановлении его духовного и социального единства, прекращении братоубийственного конфликта, и благой миротворческой миссии Канонической Украинской Православной Церкви. Верим в то, что Ваша молитва и мудрое слово укрепят всех нас, сохранят канонический уклад и помогут нам избежать новых расколов и недоразумений в обществе", - говорится в обращении.

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Новости Украины, Варфоломей I, Вселенский патриарх, Критика, Обращение, Оппозиционный блок, Украина.
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