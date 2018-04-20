В НАБУ прокомментировали "пленки Онищенко"

Национальное антикоррупционное бюро готово изучить записи, сделанные депутатом-беглецом Александром Онищенко, если он предоставит их оригиналы.

Об этом сообщается на странице НАБУ в Facebook.

"При условии получения оригиналов записей НАБУ готово изучить их в пределах своей компетенции", - подчеркнули в ведомстве.

В НАБУ отмечают, что неоднократно предлагали Онищенко, "в том числе и в публичной плоскости", передать оригиналы пленок; в частности, во время опроса, который детективы Бюро проводили в рамках расследования так называемой "газовой схемы" в формате видеоконференции в декабре 2016 года.

Однако НАБУ этих записей так и не получило, констатировали в ведомстве.

Как известно, 18 апреля Александр Онищенко обнародовал часть записи разговора якобы с Президентом Петром Порошенко. На записи вроде бы Порошенко обсуждает с Онищенко договоренности с экс-министром экологии Николаем Злочевским относительно закрытия уголовных дел против него и бизнеса.

Представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что эти записи следует расценивать как фейк, пока в суде не доказано противоположное.

5 июля 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Онищенко. На момент голосования он уже находился за рубежом.

По данным следствия, Онищенко с сообщниками продавали газ госпредприятия "Укргазвидобування" с помощью нескольких своих компаний через псевдобиржи, что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 млрд грн.