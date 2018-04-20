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В ООН требуют обеспечить безопасность на Донецкой фильтрационной станции

Нил Волкер
04:22 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Представитель ООН выразил обеспокоенность обстрелом Донецкой фильтровальной станции.

С целью предотвращения гуманитарного кризиса в Донецкой области из-за прекращения подачи воды необходимо срочно обеспечить безопасность работников на водной фильтрационной станции, обстрелянной во вторник.

С таким требованием выступил в четверг Координатор системы ООН в Киеве Нил Волкер, сообщил сайт новостей ООН.

"Представитель ООН потребовал обеспечить бесперебойную работу Донецкой фильтровальной станции, подчеркнув, что она не может функционировать без участия технических специалистов", - отмечается в сообщении.

Это уже не первый подобный инцидент на этом предприятии, напомнили в Организации. Так, 14 марта Нил Волкер с осуждением отреагировал на обстрел автобуса с работниками Донецкой фильтровальной станции, а также грузовика, перевозившего химические вещества, необходимые для обработки воды.

Как отметили в ООН, на этот раз станция, очевидно, не возобновит работу до тех пор, сотрудникам не будут представлены гарантии безопасности ото всех сторон.

Гражданские лица – главные жертвы четырехлетнего вооруженного конфликта в восточной Украине, подчеркнули в ООН. "Миллионы украинцев, оказавшиеся в зоне активных боевых действий, а также семьи, которые были вынуждены переселиться, потеряли надежду на мирную жизнь в нормальных условия", говорится в сообщении.

Напомним, в Донецке прекратила работу фильтровальная станция, после того, как 17 апреля пятеро ее сотрудников получили огнестрельные ранения. В результате около 345 тыс. людей по обе стороны линии соприкосновения столкнулись с перебоями в подаче воды

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Новости Украины, Донбасс, Донецк, Донецкая фильтрационная станция, Нил Волкер, ООН.
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