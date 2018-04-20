Парубий рассказал о "тяжелой дискуссии" насчет Антикоррупционного суда

Наиболее дискуссионными остаются положения законопроекта о Высшем антикоррупционном суде относительно юрисдикции этого органа и права вето общественного совета международных экспертов на кандидатуры в антикоррупционные судьи, отмечает председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

"Остались ключевые две позиции, по которым идет дискуссия", - сказал он в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг вечером.

Спикер отметил, что большинство рекомендаций Венецианской комиссии к законопроекту согласованы.

По его словам, одним из дискуссионных остается вопрос юрисдикции антикоррупционного суда – чтобы она соответствовала юрисдикции Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Вторая позиция – это полномочия общественного совета международных экспертов. Наверно, здесь идет наибольшая дискуссия. Я в этом плане привлекаю и министра юстиции, и с депутатами веду дискуссии, чтобы найти такую формулировку, которая сможет соответствовать требованиям Венецианской комиссии", - рассказал А.Парубий.

Как пояснил спикер, одной из правок ко второму чтению законопроекта предлагается предусмотреть возможность кандидатов подавать апелляцию на решение общественного совета.

"Он (претендент) имеет право обратиться в квалификационную комиссию судей с обращением, что решение в отношении него было несправедливым. И квалификационная комиссия судей имеет право повторно направить (кандидатуру) в общественный совет, который должен принять повторно решение, но уже консенсусом … Это значит, что все члены общественного совета должны подтвердить предыдущее решение", - сказал он.

Как отметил спикер, во время встречи с секретарем Венецианской комиссии Томасом Маркертом он услышал одобрение такой формулировки.

А.Парубий также добавил, что такую поправку ко второму чтению фракция "Народный фронт" поддержит.

По его мнению, общественный совет международных экспертов должен иметь право вето относительно всех кандидатов, которые избираются в антикоррупционный суд.