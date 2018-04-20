Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 20.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Повестка дня Рады: какой законопроект нардепы продолжат рассматривать
Повестка дня Рады: какой законопроект нардепы продолжат рассматривать
Новости: Розенко поручил активизировать работу по легализации зарплат
Розенко поручил активизировать работу по легализации зарплат
Новости: "Боруссия" рассчитывает на Ярмоленко в следующем сезоне
"Боруссия" рассчитывает на Ярмоленко в следующем сезоне
Новости: Невероятные чудеса природы, которые очаровывают своей красотой (Фото)
Невероятные чудеса природы, которые очаровывают своей красотой (Фото)
X

Парубий заявил, что досрочных выборов не будет

Андрей Парубий
09:31 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: rada.gov.ua

Новости Украины: "Паралич" системы власти и работы ВР был бы "одной из худших услуг, которая может быть сделана для украинской обороноспособности на этом этапе".

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отмечает, что о досрочных выборах пока речи не идет.

Об этом он сказал в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1".

"Досрочных выборов не будет. Впереди будет работа. Системная, непростая. Будут решения, которые нужны сегодня для общества, которые нужны сегодня для украинской безопасности и обороны", - подчеркнул Парубий.

Он подчеркнул, что поскольку нынешний парламент является "парламентом воюющей страны", то "паралич" системы власти и работы ВР является "одной из худших услуг, которая может быть сделана для украинской обороноспособности на этом этапе".

Отвечая на вопрос о позиции президента по этому вопросу, Парубий заверил, что позиция главы государства является идентичной его, что "досрочные выборы - это способ дестабилизации".

"И самое главное - это введение в паралич страны на более долгий период", - добавил спикер.

Кроме того, на уточнение, кому выгодны разговоры о досрочных выборах, Парубий отметил, что это является выгодным для внешнего агрессора.

Гройсман о досрочных выборах: Оснований нет

В то же время, спикер выразил мнение, что "есть силы, которые хотели бы и в Украине досрочных выборов, которые хотели бы воспользоваться тем вопросом для своих узких политических партийных интересов".

"Им не удастся поставить свой личный интерес выше интересов государства. Их интриги и их попытки разбалансировать страну не будут иметь никакого успеха", - заверил председатель ВР, не указывая, о ком именно идет речь.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Андрей Парубий, Верховная Рада, Досрочные выборы, Парламент.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

В Страсбурге приняли важную резолюцию по Украине Порошенко: Надо ускорить переход на "цифру" Луценко: В 2017 вынесено 1700 антикоррупционных приговоров

Последние новости

СМИ: Полузащитник "Шахтера" подписал предварительный контракт с "Миланом" Российский кикбоксер: Ломаченко на голову лучше всех Оппозиция начала блокировать движение на улицах Еревана, есть задержанные
Сегодня читают
01 Парубий рассказал о "тяжелой дискуссии" насчет Антикоррупционного суда
02 Гассиев: Жаль, что Усик получил травму
03 "Шахтер" принял шокирующее решение по Срне
04 Оппоблок направил патриарху Варфоломею I послание
05 Сергей Ребров уволен с поста наставника "Аль-Ахли"
Новости сегодня
10:12 США собирается упростить правила поставок вооружения союзникам
10:06 Регина Тодоренко порадовала поклонников новым снимком
10:03 Официальный курс валют на 20 апреля: доллар и евро продолжают дорожать
10:01 КНДР не настаивает на выводе войск США из Южной Кореи
09:59 Смешно до слез: милые девушки корчат рожи
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В НАБУ прокомментировали "пленки Онищенко"
В НАБУ прокомментировали "пленки Онищенко"
Новости: Хакеры взломали сайт ГП "Антонов"
Хакеры взломали сайт ГП "Антонов"
Новости: Финал Кубка Украины состоится 9 мая в Днепре
Финал Кубка Украины состоится 9 мая в Днепре
Новости: Рецепт дня: салат из пасты с курицей, помидорами и соусом песто
Рецепт дня: салат из пасты с курицей, помидорами и соусом песто
Добавить комментарий
0