Парубий заявил, что досрочных выборов не будет

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отмечает, что о досрочных выборах пока речи не идет.

Об этом он сказал в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1".

"Досрочных выборов не будет. Впереди будет работа. Системная, непростая. Будут решения, которые нужны сегодня для общества, которые нужны сегодня для украинской безопасности и обороны", - подчеркнул Парубий.

Он подчеркнул, что поскольку нынешний парламент является "парламентом воюющей страны", то "паралич" системы власти и работы ВР является "одной из худших услуг, которая может быть сделана для украинской обороноспособности на этом этапе".

Отвечая на вопрос о позиции президента по этому вопросу, Парубий заверил, что позиция главы государства является идентичной его, что "досрочные выборы - это способ дестабилизации".

"И самое главное - это введение в паралич страны на более долгий период", - добавил спикер.

Кроме того, на уточнение, кому выгодны разговоры о досрочных выборах, Парубий отметил, что это является выгодным для внешнего агрессора.

В то же время, спикер выразил мнение, что "есть силы, которые хотели бы и в Украине досрочных выборов, которые хотели бы воспользоваться тем вопросом для своих узких политических партийных интересов".

"Им не удастся поставить свой личный интерес выше интересов государства. Их интриги и их попытки разбалансировать страну не будут иметь никакого успеха", - заверил председатель ВР, не указывая, о ком именно идет речь.