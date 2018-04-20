Ирина Луценко рассказала о законодательных инициативах, касающихся прав детей

В Верховной Раде зарегистрирован пакет законопроектов, предусматривающих усиление ответственности злостных неплательщиков алиментов и материальные стимулы для добросовестных родителей.

Как сообщает 112, об этом на совместном брифинге с министром юстиции Павлом Петренко и народным депутатом Андреем Иванчуком рассказала председатель межфракционного объединения "Чужих детей не бывает" Ирина Луценко.

"Мы продолжаем усиливать ответственность родителей перед собственными детьми и защищать права детей на достойное развитие. Поэтому сегодня зарегистрировали три законопроекта, которые помогут усовершенствовать законодательство в этой области", - заявила Ирина Луценко.

Законопроект №8296 стал продолжением закона об алиментах, который вступил в силу в начале 2018 года. "Мы увидели результат, поэтому вместе со специалистами Министерства юстиции разработали новый законопроект, ужесточающий право детей на надлежащее содержание. Среди предлагаемого нами – штрафы за неуплату алиментов более 1 года, увеличение минимального размера алиментов, запрет на отчуждение имущества должника по алиментам, а также недопущения на высокие должности злостных неплательщиков алиментов", - сообщила она.

Следующий законопроект (регистрационный номер №8295) предлагает отменить налогообложение алиментов от родителей-нерезидентов и предоставить налоговую скидку на внешкольное, дошкольное и школьное образование детей. "Мы хотим создать дополнительные стимулы для родителей, которые вкладываются в развитие детей и платят за музыкальную школу, частный садик, спортивную секцию, курсы английского. Поэтому предлагаем распространить налоговую льготу на такое образование", - проинформировала народный депутат.

Третий законопроект (регистрационный №8294) предусматривает предоставление материальной помощи, безвозмездной отпуска с зачислением в трудовой стаж родителям, которые ухаживают за тяжелобольными детьми на период оформления инвалидности.

"Этим пакетом законопроектов мы хотим, с одной стороны, защитить права детей, а с другой – стимулировать родителей, которые заботятся о своем ребенке. Надеюсь на скорейшее рассмотрение в парламенте, ведь здесь нет политических вопросов. Новые законодательные инициативы касаются права детей Украины на достойную жизнь и развитие", - подчеркнула Ирина Луценко.