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Председатель ЕС совершит визит в Запорожье и Кривой Рог

Хьюг Мингарелли
15:14 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Председатель представительства ЕС Хьюг Мингарелли посетит Кривой Рог и Запорожье уже на следующей неделе.

Председатель представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли осуществит визиты в г.Кривой Рог Днепропетровской области и Запорожье 24-26 апреля сего года, сообщает представительство ЕС в Украине.

"Главными темами встреч Мингарелли с представителями местной власти, гражданского общества и бизнес-сообщества будут прогресс реформ и приоритетные сферы помощи ЕС. Также он расскажет о новых возможностях в рамках разнообразных программ и проектов Евросоюза в Украине", - говорится в сообщении.

В Кривом Роге посол намерен провести встречу с мэром города Юрием Вилкулом, после этого он откроет Информационный центр ЕС в Донецком юридическом институте. Также председатель Представительства пообщается со студентами и преподавателями института.

Кроме того, Х.Мингарелли встретится с представителями местного бизнеса и лидерами гражданского общества и посетит комбинат "АрселорМиттал Кривой рог.

25 апреля в Запорожье посол ЕС будет участвовать в круглом столе с председателями объединенных территориальных громад Запорожской области. Он обсудит достижения и вызовы реформы децентрализации. "ЕС предоставил EUR90 млн на поддержку местного самоуправления в Украине, чтобы украинские граждане могли получать высококачественные услуги как можно ближе к их месту жительства", - говорится в сообщении.

Отдельно Х.Мингарелли намерен провести в Запорожье встречи с представителями местных неправительственных организаций и владельцами малого и среднего бизнеса, чтобы обсудить с ними реформы в сфере верховенства права и бизнес-среды.

26 апреля глава Представительства ЕС намерен встретиться с главой Запорожской областной государственной администрации Константином Брилем и мэром Запорожья Владимиром Буряком, чтобы обсудить прогресс реформ и возможности, которыми может воспользоваться Запорожье в рамках программ ЕС.

Х.Мингарелии также осуществит визит в компанию "МоторСич", которая является крупнейшим производителем двигателей для самолетов и вертолетов и экспортирует свою продукцию на рынки ЕС и других стран мира.

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Все по теме:

Новости Украины, Евросоюз, ЕС, Запорожье, Кривой Рог, Представитель ЕС, Украина, Хьюг Мингарелли.
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